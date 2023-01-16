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Заявленной на 2023 год финансовой помощи может не хватить, - Марченко

Новые ракетные обстрелы увеличивают расходы украинской экономики, отметил министр финансов

сегодня, 12:39
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Автор:

Давиденко Евгения

В исполнении госбюджета-2023 решающее значение будет иметь поддержка международных партнеров. Однако заявленных сумм может оказаться недостаточно. Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в колонке для TIME , сообщают "Комментарии".

Заявленной на 2023 год финансовой помощи может не хватить, - Марченко

Фото: https://pixabay.com/

“Мы приветствуем предложение США продлить предоставление грантов Украине, а также предложение Европейской Комиссии начать новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но в условиях продолжительной войны этого недостаточно”, — написал он.

В 2023 году дефицит государственного бюджета Украины составит 38 млрд долларов.

"Постоянные массированные ракетные обстрелы по всей территории Украины продолжат увеличивать расходы на восстановление и экономические потери в следующем году", — отметил чиновник.

По мнению Марченко, международные партнеры и финансовые учреждения должны найти новые инструменты, поскольку атаки на страну продолжаются. Таким эффективным решением, которое помогало бы в решении неотложных финансовых потребностей, может быть финансово-координационная платформа, предложенная президентом главой правительства.

"Идея создания этой платформы состоит в том, чтобы на регулярной основе собирать за столом страны-члены G7 и международные финансовые институты для обмена информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также для обеспечения своевременного и эффективного направления финансовой помощи от разных доноров. Такое сотрудничество будет способствовать повышению эффективности предоставления средств", – отметил министр финансов.

Он добавил, что платформа будет полезна не только для выработки устойчивых механизмов координации финансовой поддержки Украины, но и стать ценной моделью для других стран для использования в будущем.

По словам Сергея Марченко, по состоянию на начало декабря Украина получила чуть более 28 млрд долларов, в то время как нуждалась в 50 млрд долларов. Чтобы покрыть разрыв, Национальному банку пришлось напечатать еще 12 млрд. долларов.

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Источник: https://time.com/6246070/russia-war-costing-the-world/
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