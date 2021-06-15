Заявления Путина накануне саммита с Байденом: будет ли мир в Украине после встречи президентов

Президент РФ Владимир Путин незадолго до запланированной на 16 июня встречи с президентом США Джо Байденом дал интервью американскому телеканала NBS. В частности, ответил на вопрос о стягивании войск к границе с Украиной. А также о том, является ли он убийцей.

Джо Байден и Владимир Путин. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты для издания "Комментарии" оценили ответы Путина и в целом месседжи, которые шлет Россия коллективному Западу накануне американо-российского саммита, а также, к чему — к войне или миру — мы станем ближе после саммита Байдена с Путиным.

Вопрос войны и мира на встрече Байдена и Путина решен не будет

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала так поясняет выпады Путина: "РФ считает (и пытается в этом убедить Запад), что у нее есть право на исключительное влияние в странах бывшего СССР, которые она видит в сфере своих интересов. То же они говорили касательно Прибалтики, когда та решила вступить в НАТО. Тогда было много серьезных заявлений со стороны России. В стиле "мы этого просто так не оставим". И новые "красные линии", которые Путин сейчас рисует касательно евроатлантической интеграции Украины — из такой серии. Неслучайно соответствующие заявления Путин озвучил накануне саммита НАТО и своей встречи с президентом США Байденом. Тем самым подавал (и подает) сигналы, что, по мнению РФ, можно делать Западу, а чего нельзя. Что Россия воспримет нормально, а против чего будет выступать, применяя какие-то, по ее мнению, адекватные меры".

Что касается его ответа на вопрос о стягивании войск к украинским границам, то тут, считает эксперт, Путин в какой-то мере прав, говоря, что они проводят учения на своей территории.

"В таком же стиле Кремль отвечал и весной. Фактически отмахиваясь от обвинений в эскалации. Мол, что хотят, то и делают на территории РФ", — поясняет Виталий Бала.

По его мнению, вопрос войны и мира на встрече Байдена и Путина решен не будет.

"На самом деле, мир в Украине или между агрессором и нашей страной во многом зависит от нас. Да, многие политики, эксперты, журналисты, акцентируют, что ключи от мира находятся в Кремле. И действительно, прекратить агрессию как таковую, остановить войну, может именно Россия. Но только Украина может стать сильнее, в том числе в военном, экономическом плане. Получить высокотехнологическое оружие, включая ракеты, которые могут сбить самолеты противника, долететь до Москвы. Вот тогда цена развязывания войны явной и продолжения гибридной станет такой, какую РФ не готова будет платить", — уверен Виталий Бала.

Путин считает себя "ровней" мировым лидерам, и требует к себе "адекватного" обращения

По мнению преподавателя Киевского национального университета им. Шевченко, политолога Петра Олещука, месседжи Путина выглядят стандартными.

"В вопросе давления на Украину при помощи маневров войск, Путин утверждает, что это просто учения, в очередной раз используя логику "их там нет". В плане же обвинений в политических убийствах он перешёл в наступление, намекая, что к некоторым могут быть причастны США. Таким образом, месседжи стандартные. Путин считает себя "ровней" мировым лидерам, и требует к себе "адекватного" обращения", — поясняет политолог.

Петр Олещук сомневается, что встреча Байдена и Путина будет означать достижение мира.

"Стороны озвучат позиции — и обнаружат существенные разногласия. Россия не откажется от своей концепции доминирования на постсоветском пространстве и "гарантий" подобного доминирования. Но США явно будут не готовы это обсуждать. Потому встреча останется одной из многих подобных встреч", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины.

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