Заявление ядерных государств еще больше встревожило мир: от кого стоит ждать подвоха



















Как передает издание "Комментарии", пять ядерных держав – Китай, Россия, Великобритания, США, Франция – обнародовали заявление о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия и взаимному ненацеливании ракет. Что может означать это заявление и почему оно появилось именно сейчас, учитывая, что та же самая Россия постоянно намекает на то, что готова применить ядерное оружие, если почувствует угрозу собственной безопасности? В этих и других вопросах разбирались эксперты.

Ядерные боеголовки. Фото: из открытых источников

Хочешь мира – готовься к войне

Военный эксперт Олег Жданов отметил в эфире телеканала "Украина 24", что с военной точки зрения это заявление ничего не значит и та же самая Россия готовится к войне.

"Хочешь мира – готовься к войне. Это политическое заявление и этот меморандум который подписан – он не стоит той бумаги, на которой он написан", – отметил эксперт.

Он пояснил, все дело в том, что в перечне тех стран, которые подписались под документом нет тех, от кого стоит ждать неприятностей в любой момент. Речь, конечно же, идет о Северной Кореи, Индии, Пакистане, Израиле, Иране. Эти страны по тем или иным причинам не поставили свои подписи под меморандумом. И, если говорить об уровне адекватности, то он намного ниже у тех, кто не подписался, нежели у тех, кто подписался.

Что касается России, то эксперт считает, что Россия ведет себя так, что на ее честность полагаться не стоит. Она, с одной стороны инициирует меморандум о неиспользовании и тут же показывает, что она готова применить ядерное оружие, когда ей захочется.

Олег Жданов добавил, концепция о том, что ядерное оружие – это оружие сдерживания не работает. Сдерживающим фактором ядерное оружие может выступать только для тех, кого пугают последствия его применения. Но та же Северная Корея, Индия, Пакистан готовы применить ядерное оружие абсолютно против кого угодно. У них нет никаких сдерживаний.

В РФ могли появиться серьезные проблемы либо с самим ядерным арсеналом, либо со средствами доставки

Политический эксперт, блогер Карл Волох отметил у себя в Facebook, русские хвалятся, что они инициировали совместное заявление ядерных государств о недопустимости применения ядерного оружия. Учитывая, что речь о стране, в которой применение первого ядерного оружия в конвенциональной войне прописано в официальной военной доктрине, естественная реакция – пошутить, что у них, очевидно, появились серьезные проблемы либо с самим ядерным арсеналом, либо со средствами доставки.

"Но ответ, по-видимому, совсем в другом месте. Помните, когда мы размышляли над вопросом, как будет "слезать с дерева" Путин после столь яростных угроз нападения на Украину? Я тогда вам приводил высказывания кремлевских руководителей после телефонных переговоров об "обязательствах" Байдена не размещать в Украине наступательное оружие (будто бы к разговору с Путиным такое планировал). Заявление о недопустимости ядерной войны – второй акт все того же марлезонского балета. То есть, если никаких реальных уступок от Байдена он не получил, расскажет о выдуманных. Говорят, его зомби-лохторату и это неплохо заходит", – отметил Карл Волох.

Читайте также на портале "Комментарии" — на территории Беларуси может появиться ядерное оружие.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!