Заявление о развитии Нагорного Карабаха: о чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Азербайждана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Москве приняли совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В какие игры играет Путин с Кавказом? Как могут события в Нагорном Карабахе развиваться в этом году? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Переговоры по Нагорному Карабаху. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Цели России не меняются

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула считает, что цели России касательно армяно-азербайджанского конфликта остаются неизменными. Москва стремится использовать его для сохранения влияния на Южном Кавказе.

"Однако результаты осенних боевых действия уничтожили старый статус-кво, – подчеркивает эксперт. – Более того, Турецкая Республика, предоставляя всестороннюю поддержку Азербайджану и сыграв важную роль в обеспечении его победы, сделала весомую заявку на усиление своих позиций в регионе. В таких условиях Россия вынуждена принимать дополнительные меры, чтобы показать: она остается ключевым региональным игроком, без которого невозможно решать будущее Южного Кавказа. Кремлю необходимо "застолбить" регион, продемонстрировав, что и при новом балансе сил (при котором официальный союзник РФ – Армения – потерпела поражение и потеряла контроль над значительной частью оккупированных азербайджанских территорий) он всё еще сохраняет доминирующие позиции".

Николай Замикула уверен, что переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Москве были направлены именно на это. Кремль предоставляет площадку для диалога, и предлагает посредничество РФ в мирном процессе. Таким образом он демонстрирует миру, что не потерял контроль над ситуацией, и продолжает играть роль своеобразного "старшего брата" или "патрона" для Южного Кавказа.

"Переговоры работают на образ России в качестве ключевого медиатора, без которого решения армяно-азербайджанского конфликта невозможно. Это в том числе и имиджевое мероприятие для Путина – не случайно фото встречи показывают, как лидеры двух независимых государств сидят перед ним за столом, будто подчиненные, которых вызвали "на ковер" к руководителю. Всё это – часть глобальной российской стратегии, направленной на получение дополнительного веса на международной арене и усиление геополитических позиций", – поясняет эксперт.

Но на практике, с точки зрения перспектив урегулирования конфликта, результаты встречи, по мнению Николая Замикулы, незначительны. Он напоминает, что стороны обсудили дальнейшее выполнение договоренностей, заключенных в ноябре прошлого года. Было согласовано создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров, которые должны обеспечить разблокирование экономических и транспортных связей в регионе – в соответствии с пунктом 9 заявления о прекращении боевых действий от 9 ноября. Предполагается, что до 30 января рабочая группа сформирует основные направления работы, а в течение февраля отдельные экспертные группы будут разрабатывать конкретные рекомендации по восстановлению транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения международных перевозок через армяно-азербайджанскую границу. Речь идет, в том числе, о коридоре в Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана, который должен проходить по армянской территории. Ожидается, что до 1 марта рабочая группа вице-премьеров представит высшему руководству согласованный план мероприятий.

"В этом контексте было сказано много слов о необходимости решения указанных вопросов, охарактеризованы положительные последствия такого шага для всех государств региона. Но эти слова не меняют того факта, что Баку и Ереван до сих пор имеют разные взгляды на проблему Карабаха, – акцентирует Николай Замикула. – В Азербайджане вполне логично ожидают постепенное восстановление контроля над всеми территориями региона – именно в этом заключается для Алиева мирный процесс. А Пашинян всё еще не отказывается от армянских претензий на Карабах, поднимая вопрос его будущего статуса, и таким образом продолжая ставить под сомнение азербайджанскую принадлежность региона (хотя стоит отдельно подчеркнуть – несмотря на все свои заявления и действия, Армения сама официально так и не признала независимость так называемой "Нагорно-Карабахской Республики"). Массовые акции протеста в Армении против мирных договоренностей демонстрируют популярность идеи реванша среди армянского общества".

Эксперт отмечает, что азербайджанская армия продолжает сталкиваться с сопротивлением диверсионно-террористических групп на освобожденных территориях. То есть, устойчивого мира в регионе не наблюдается.

"И скорее всего, в последующие месяцы ситуация будет продолжать развиваться в этом русле, – прогнозирует Николай Замикула. – Определенный неустойчивый диалог на высшем уровне будет сопровождаться конфликтными инцидентами, отдельные демонстративные шаги и предложения саботироваться, а стороны будут продолжать бороться за свои позиции".

Такой сценарий, в принципе, позволяет России продолжать ее региональную политику, играя на противоречиях Еревана и Баку. Но к реальному миру он не приведет, уверен эксперт.

"Реальный мир возможен лишь при условии отказа Армении от реваншистских идей и претензии на азербайджанские территории, – подчеркивает Николай Замикула. – Ведь совершенно ясно, что попытка снова изменить ситуацию в свою пользу военными средствами не принесет ей успеха, а лишь приведет к новым жертвам. Объективные условия требуют от Армении реалистической, рациональной оценки своего положения – и выстраивания обновленных отношений с соседями. Хватит ли на это политического мужества у армянского руководства и политической мудрости у армянского общества – вот тот вопрос, от ответа на который зависит будущее Южного Кавказа".

Ничего нового

Политолог Андрей Окара считает, что встреча в Москве не стала поворотным моментом в истории конфликта между Арменией и Азербайджаном. Скорее – сформировала новые иллюзии.

"Вчерашняя встреча – фактически продолжение ноябрьской, во время которой появилось соглашение, остановившее активные боевые действия. И проявилось то, что у Армении нет ни союзников, ни защитников. Ее предали все, включая Кремль. В Москве же 11 января лишь детализировали некоторые моменты соглашения", – говорит эксперт.

По его словам, каждый из участников встречи вышел оттуда со своим набором иллюзий.

"Армения – с иллюзией продолжения борьбы. Пашинян демонстрировал, что она продолжается, что он якобы политически эффективен. Что делает всё возможное в той безнадежной ситуации, когда Армению все бросили, – поясняет Андрей Окара – Азербайджан – с иллюзией очередного триумфа. Россия – с иллюзией своего усиления на Южном Кавказе. Мол, мы всё еще мощный региональный игрок. Благодаря нашему участию решились вопросы прекращения огня, появления коридоров… Тактически – возможно. Стратегически же всё при попустительстве РФ идет к деградации Армении как государства, к исчезновению очага христианства на Кавказе".

Политолог считает, что в этом году ситуация в Нагорном Карабахе вряд ли кардинально изменится.

"Азербайджан, за спиной которого стоит Турция, продолжит выдавливать армян из Карабаха. А у армянской армии даже если бы имелось огромное желание, нет возможности что-то этому противопоставить. Иначе азербайджанские войска станут контролировать еще больше территории. Реальность такова как она есть… Даже если кому-то это сложно признать", – резюмирует Андрей Окара.

Ранее "Комментарии" писали, что на территории Нагорного Карабаха возобновились боевые действия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!