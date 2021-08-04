Заявление Милованова о США: к чему это может привести

Бывший министр экономики Украины и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, имеющий доступ к гостайне и возглавляющий Набсовет госконцерна "Укроборонпром", улетел в США, подчеркнув, что там его дом, а также и заявил о "вторичности" работы в Украине. Как оцениваете подобного рода откровения? Почему Милованову дают "зеленый свет" в Украине – при таком его отношении к нашей стране?

Тимофей Милованов (фото из открытых источников)

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что подобные заявления о вторичности работы в Украине похожи скорее на слова обиженного ребёнка, нежели на слова государственного служащего.

"В исполнении Тимофея Милованова они не стали сюрпризом, – отмечает эксперт. – Его непринужденные высказывания, в том числе в свой адрес, неоднократно вызывали обсуждения в кругу общественности, а фраза "я дебил" стала мемом. И можно было бы бесконечно умиляться непосредственным заявлениям г-на Милованова, если бы его деятельность в Украине не была связана с ответственными постами: член совета НБУ, заместитель главы совета НБУ, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, член Национального инвестиционного совета, внештатный советник главы ОП, глава Набсовет госконцерна "Укроборонпром". Послужной список впечатляет, а умиление сменятся тревогой, – отмечает политолог. – Кто и зачем стоит за этим человеком и обеспечивает ему доступ к процессу принятия важных решений в экономической сфере?"

По мнению Анны Малкиной, первый очевидный ответ — это группы интересов государства, которое является для Милованова "первичным работодателем" и где, по его словам, он платит налоги и имеет пенсионные сбережения. То есть – США.

"И, конечно, в этом случае, на первый план выходит вопрос о государственной тайне, к которой имеет прямое отношение Милованов, – акцентирует Анна Малкина. – И о национальных интересах Украины, которые далеко не всегда находятся в полном соответствии с национальными интересами США".

Но в украинских реалиях "политический туризм" уже давно стал распространённой практикой, напоминает политолог. Достаточно получить гражданство Украины, чтобы формально не нарушать Закон о Госслужбе, при этом не отказываясь от гражданства другого государства и вуаля — ты и министр, и депутат и чиновник любого уровня.

"Нарушение закона "О гражданство Украины" уже никого не интересует. Перефразируя крылатую фразу Салтыкова-Щедрина, можно сказать, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вывод очень прост: пока украинские государственные деятели не найдут времени, желания и политической воли, чтобы навести порядок в вопросе допуска к государственным постам иностранных агентов, таких "туристов", работающих по совместительству на две страны будет много. Украина от этого точно не выиграет. И это в самом благоприятном варианте", – резюмирует политолог.

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай отмечает, что Милованов — это классический прозападный функционер, которых негласно принято называть грантоедами.



"Он тесно связан с Киевской школой экономики, существующей на западные гранты, экономическими студиями Питсбургского университета. Как правило, таких людей с Украиной связывают номинальные вещи, как, например, та или иная должность, поскольку они или имеют гражданство других стран, или недвижимость за границей", – подчеркивает Валентин Гайдай.

Он предлагает вспомнить высказывания и других прозападных функционеров — экс-главы Нацбанка Гонтаревой, которая сетовала на тяжелые условия работы, экс-руководителя Укрзализныци Войчеха Бальчуна, получавшего свыше 10000$ в месяц и так же жаловавшегося на то, как ему сложно работалось в Украине. Примерно то же самое, по мнению эксперта, можно сказать о Милованове.

Напомним, между экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником председателя Офиса Зеленского произошла драка.

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