Заявление Милованова о США: к чему это может привести

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Ольга Чародий
Бывший министр экономики Украины и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, имеющий доступ к гостайне и возглавляющий Набсовет госконцерна "Укроборонпром", улетел в США, подчеркнув, что там его дом, а также и заявил о "вторичности" работы в Украине. Как оцениваете подобного рода откровения? Почему Милованову дают "зеленый свет" в Украине – при таком его отношении к нашей стране?
Тимофей Милованов (фото из открытых источников)
Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко,
политолог Анна Малкина считает, что подобные заявления о вторичности работы в
Украине похожи скорее на слова обиженного ребёнка, нежели на слова
государственного служащего.
"В исполнении Тимофея Милованова они не стали сюрпризом, –
отмечает эксперт. – Его непринужденные высказывания, в том числе в свой адрес,
неоднократно вызывали обсуждения в кругу общественности, а фраза "я дебил"
стала мемом. И можно было бы бесконечно умиляться непосредственным заявлениям
г-на Милованова, если бы его деятельность в Украине не была связана с
ответственными постами: член совета НБУ, заместитель главы совета НБУ, министр
развития экономики, торговли и сельского хозяйства, член Национального
инвестиционного совета, внештатный советник главы ОП, глава Набсовет
госконцерна "Укроборонпром". Послужной список впечатляет, а умиление сменятся
тревогой, – отмечает политолог. – Кто и зачем стоит за этим человеком и
обеспечивает ему доступ к процессу принятия важных решений в экономической
сфере?"
По мнению Анны Малкиной, первый очевидный ответ — это группы
интересов государства, которое является для Милованова "первичным
работодателем" и где, по его словам, он платит налоги и имеет пенсионные
сбережения. То есть – США.
"И, конечно, в этом случае, на первый план выходит вопрос о
государственной тайне, к которой имеет прямое отношение Милованов, –
акцентирует Анна Малкина. – И о национальных интересах Украины, которые далеко
не всегда находятся в полном соответствии с национальными интересами США".
Но в украинских реалиях "политический туризм" уже давно стал
распространённой практикой, напоминает политолог. Достаточно получить
гражданство Украины, чтобы формально не нарушать Закон о Госслужбе, при этом не
отказываясь от гражданства другого государства и вуаля — ты и министр, и
депутат и чиновник любого уровня.
"Нарушение закона "О гражданство Украины" уже никого не
интересует. Перефразируя крылатую фразу Салтыкова-Щедрина, можно сказать, что
строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вывод очень
прост: пока украинские государственные деятели не найдут времени, желания и
политической воли, чтобы навести порядок в вопросе допуска к государственным
постам иностранных агентов, таких "туристов", работающих по совместительству на
две страны будет много. Украина от этого точно не выиграет. И это в самом
благоприятном варианте", – резюмирует политолог.
Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай
отмечает, что Милованов — это классический прозападный функционер, которых
негласно принято называть грантоедами.
"Он тесно связан с Киевской школой экономики, существующей на
западные гранты, экономическими студиями Питсбургского университета. Как
правило, таких людей с Украиной связывают номинальные вещи, как, например, та
или иная должность, поскольку они или имеют гражданство других стран, или
недвижимость за границей", – подчеркивает Валентин Гайдай.
Он предлагает вспомнить высказывания и других прозападных функционеров — экс-главы Нацбанка Гонтаревой, которая сетовала на тяжелые условия работы, экс-руководителя Укрзализныци Войчеха Бальчуна, получавшего свыше 10000$ в месяц и так же жаловавшегося на то, как ему сложно работалось в Украине. Примерно то же самое, по мнению эксперта, можно сказать о Милованове.
Напомним, между экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и советником председателя Офиса Зеленского произошла драка.
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