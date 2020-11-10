Завершение конфликта в Нагорном Карабахе: какие выводы должна сделать Украина

"Комментарии" узнали у экспертов, какие выгоды получат все стороны после завершения конфликта в Нагорном Карабахе и какие выводы должна для себя сделать Украина.

"Больше всего выгоды получит Россия"

Эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула называет озвученные договоренности закономерным результатом военной ситуации, сложившейся в зоне боевых действий (полное поражение армянских сил) и наличия интересов ключевых геополитических игроков в регионе (в первую очередь — российских), которые затрудняют разрешение конфликта исключительно с помощью оружия.

"Главным бенефициаром нового соглашения становится Российская Федерация. Она усиливает свое военное присутствие на Кавказе; "консервирует" конфликт, который дает Москве рычаги влияния как на Баку, так и на Ереван; получает дополнительные баллы к собственному имиджу "миротворца" и "влиятельного игрока" на международной арене. В то же время для Азербайджана договоренности фиксируют новый статус-кво в зоне конфликта, который закрепляет победные результаты военной кампании", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, согласие армянской стороны на вывод войск с оккупированных территорий за пределами собственно Карабаха, фиксация новой линии разграничения согласно актуальной ситуацией на фронте (где за азербайджанцами остается город Шуша — жемчужина азербайджанского Карабаха), открытие транспортной связи с Нахичеванью — всё это является значительным успехом для Баку.

Усиливает свои позиции на Кавказе и Турция. Особенно, если турецкие миротворцы действительно прибудут в зону конфликта, как об этом заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армения потерпела беспрекословное поражение, – считает Николай Замикула. – Она потеряла контроль над значительной частью удержанных территорий. Впрочем, и для нее сделка может иметь положительные последствия — если повлечет изменения общественных настроений. Поражение дает армянам возможность переосмыслить свое позиционирование в регионе, отказаться от националистически-экспансионистской риторики и обратиться к решению проблем восстановления собственно армянского государства. Это — единственный выход для оздоровления Армении, обеспечение ее стабильного развития".

Впрочем, отмечает эксперт, судя по событиям в Ереване (массовые протесты против подписания капитуляции премьер-министром Николом Пашиняном), сомнительно, что армяне адекватно оценивают ситуацию и воспользуются этим шансом.

Николай Замикула считает, что главный вывод из ситуации для Украины — статус кво по замороженным конфликтам и конфликтам низкой интенсивности на постсоветском пространстве не является неизменным.

"В случае тупика в процессе дипломатического решения, что растягивается на десятки лет, удачное и умелое применение военных средств в целях изменения баланса сил может принести успех и обеспечить освобождение оккупированных территорий. Именно этого достиг Азербайджан, – подчеркивает эксперт. – Впрочем, за военными успехами должно следовать их дипломатическое закрепление. И, как показывают события, профессиональное руководство понимает, что в современных условиях в некоторых случаях лучше взять паузу, а не затягивать операцию. Именно в таком контексте следует рассматривать действия Баку. Некоторые уже критикует Алиева за недостаточную жесткость и нежелание идти до окончательной победы. Но, по моему мнению, это ошибочная оценка. В данном случае Баку достиг важных результатов".

"Россия руками Азербайджана дала понять, что контролирует всю территорию"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверяет, что он ожидал именно такой развязки ситуации в Нагорном Карабахе (НК).

"Россия вмешалась в конфликт в момент, когда война получила коренной перелом, а полная победа Азербайджана была близка. Не исключаю, что сбитый азербайджанцами российский военный вертолет Кремль мог использовать в контексте принуждения Азербайджана к миру на выгодны для РФ условиях. Азербайджан уже признал факт сбития, принес извинения, готов выплатить компенсацию. Есть версия, что уничтожение российского вертолета (которого не должно было там находится) – своего рода предупреждение РФ от Турции. Сделанное руками Азербайджана. Дали понять, что контролируют всю территории и не позволят войскам перемещаться без согласования с ними. Но я всё же склоняюсь к первой версии", – отмечает военный эксперт.

Главными выгодополучателями от такого рода разрешения конфликта Олег Жданов считает Турцию и Россию. Причем РФ – в большей степени.

"Россия сохранила хорошие отношения с Азербайджаном, которому без помех дала возможность отвоевать ранее утраченные земли. Плюс – Москва получила максимально ослабленную Армению, особенно в части политического руководства. Премьера Пашиняна, скорее всего, та же улица, которая привела во власть, выбросит из нее. А у РФ будет возможность поставить на место армянского премьера пророссийского политика. К тому же, РФ получила основания для увеличения своего присутствия на Южном Кавказе. Под видом введения 2 тысяч миротворцев в НК будет производится куда более массированная переброска войск", – подчеркивает Олег Жданов.

Он уверен, что Украине из этой ситуации надо сделать главный вывод – только армия может обеспечить как военную, так и политическую безопасность страны от внешнего врага.

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