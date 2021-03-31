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Главная Новости Политика внешняя политика Защитники заметили на Донбассе новые объекты боевиков
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Защитники заметили на Донбассе новые объекты боевиков

Боевики семь раз нарушили режим тишины

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

На территории Донбасса было замечено новую технику и объекты боевиков. Об этом сообщают представители штаба ООС на своей официальной странице в Facebook.

Защитники заметили на Донбассе новые объекты боевиков

Новости Донбасса: на территориях заметили новые объекты боевиков. Фото: sharij.net

Так за последние сутки в Донецкой области боевики семь раз нарушили режим тишины. Было зафиксировано шесть обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

Российские военные осуществили обстрелы у населенных пунктов Авдеевка и Пески с использованием противотанковых гранатометов. Еще около одного населенного пункта Широкино зафиксировали выстрел из крупнокалиберного пулемета.

Недалеко от локаций Причепиловка и Троицкое боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Вблизи села Павлополь было зафиксировано проведение инженерного оборудования своих позиций.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

Кроме того, на оккупированных территориях разминирования территорий осуществляют ДСНС Украины. По 30 марта службе удалось разминировать более трех гектаров территории. На уничтожение было передано 102 взрывоопасных предмета.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак рассказал о том, что российские террористы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно гибнут от передозировки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Государственный департамент США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в различных странах мира. В отчете также осветили события и в Украине. Какие права человека нарушаются в нашей стране и в каких регионах, читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1088969728262309
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