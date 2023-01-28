Запускают все подряд в надежде, что что-то пролетит: как враг меняет тактику атак

Россия продолжает массированные ракетные атаки по Украине. Во время последней, 26 января, враг ударил двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", нанеся ущерб объектам инфраструктуры в Киеве и Запорожье. "Комментарии" поинтересовались у военных экспертов, как меняется характер ракетных атак российских войск.

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По словам Константина Машовца, оккупанты пытаются учиться на результатах своих предварительных ударов.





"Они предпринимают определенные действия, направленные на более эффективное использование ограниченного объема средств, – рассказывает военный эксперт. – Мы наблюдаем уменьшение общего количества, по сравнению с предыдущими ударами, но они используют более вариативно, чем это было раньше. Сопровождают попытками преодолеть систему ПВО, противодействовать нашим средствам перехвата".





Его коллега Игорь Козий обращает внимание, что враг начал применять тактику, направленную на прорыв нашей противовоздушной обороны.

"В начале были просто массированные удары, – рассказывает Козий, – затем массированные удары, рассчитанные на то, чтобы точно попасть в цели. То есть уже была целенаправленна настройка тех или иных ракет на определенные цели. Затем, понимая, что ПВО работает, стали применять смешанную тактику массированного применения ракет, во время чего применялись дроны для прорыва противовоздушной обороны. Сейчас, когда и эта тактика не срабатывает, они вынуждены больше внимания уделять баллистическим ракетам. Последние остаются вне возможностей ущерба, остальные все сбиваются".





По его словам, сегодня россия массированно применяет все, с надеждой, что возможно что-нибудь пролетит. Мы, как правило, сбиваем все, но баллистические ракеты пока остаются вне наших возможностей, констатирует Козий.





В то же время обсуждение того, на сколько еще массированных атак по Украине хватит российских ракет, по мнению Машовца, лишено смысла.





"Оценки запасов ракет носят достаточно дискуссионный, спорный характер, – говорит он. – Я бы не брался точно определять общее количество того, что у них осталось, потому что информация об этих вещах ограничена. Это скорее догадки, чем реальные практические оценки. Делать прогнозы о двух или трех ударах, пяти-шести – это нецелесообразно".





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