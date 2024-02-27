logo

BTC/USD

59157.98

ETH/USD

3323.11

LTC/USD

75.41

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Западные войска в Украине: как Зеленский отреагировал на громкое заявление Макрона
commentss НОВОСТИ Все новости

Западные войска в Украине: как Зеленский отреагировал на громкое заявление Макрона

Заявление лидера Франции украинский президент назвал "положительным знаком"

27 февраля 2024, 22:57
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, недавно допустившего возможность отправки в Украину военнослужащих западных стран.

Западные войска в Украине: как Зеленский отреагировал на громкое заявление Макрона

Макрон и Зеленский неоднократно встречались. Фото из открытых источников

Как передает издание Agence France-Presse, комментируя заявление Макрона, Зеленский сказал, что "нельзя исключать", что западные войска будут направлены в Украину. Слова французского президента глава Украины назвал "положительным знаком".

Как известно, министр обороны Франции Себастьен Лекорню уточнил, что речь не идет об отправке войск для участия в войне против российской армии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хотя он признал, что среди членов НАТО консенсуса здесь нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что обсуждали такую возможность. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.afp.com/en
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости