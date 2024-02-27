Западные войска в Украине: как Зеленский отреагировал на громкое заявление Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, недавно допустившего возможность отправки в Украину военнослужащих западных стран.

Макрон и Зеленский неоднократно встречались. Фото из открытых источников

Как передает издание Agence France-Presse, комментируя заявление Макрона, Зеленский сказал, что "нельзя исключать", что западные войска будут направлены в Украину. Слова французского президента глава Украины назвал "положительным знаком".

Как известно, министр обороны Франции Себастьен Лекорню уточнил, что речь не идет об отправке войск для участия в войне против российской армии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хотя он признал, что среди членов НАТО консенсуса здесь нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что обсуждали такую возможность. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.