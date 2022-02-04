Запад был "лишь препятствием": Эрдоган осудил действия США и европейских государств в отношении Украины

Президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и другие западные страны ничего не сделали для разрешения российско-украинского кризиса и являлись лишь препятствием, цитируют телекомпания НТВ и турецкие СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Президент Турции Тайип Эрдоган встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве - Reuters

Эрдоган, стремящийся повысить свои полномочия как потенциального посредника, сказал, что ни один европейский лидер не был способен решить противостояние, а президент США Джо Байден еще не внес никакого положительного вклада.

Президент, имеющий тесные связи как с Киевом, так и с Москвой, сказал, что очень ценит запланированный визит президента России Владимира Путина в Турцию.

Его комментарии прозвучали после того, как он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг, 3 февраля, в Киеве и повторил предложение Турции стать посредником в кризисе с Москвой, который Зеленский поздравлял. Он предложил провести встречу лидеров Украины и России.

"Я должен сказать это очень четко: если вы обратите внимание, Запад, к сожалению, ничего не внес в решение этого вопроса. Я могу сказать, что они были буквально помехой. В Европе сейчас стоит серьезный вопрос о лидерах, которые могут решить этот вопрос. А когда мы посмотрим на Соединенные Штаты, Байден еще не продемонстрировал положительный подход к этому вопросу ", – сказал Эрдоган журналистам.

Турция, имеющая общую морскую границу с Украиной и Россией в Черном море, заявила, что любой военный конфликт был бы неприемлем, и предупредила Москву, что вторжение было бы неразумным.

Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое как член НАТО в случае российского вторжения, но выступает против санкций против России.

Налаживая сотрудничество с Россией в области обороны и энергетики, Турция выступает против политики в Сирии и Ливии, а также против аннексии Крымского полуострова в 2014 году. Она также продала Украине современные беспилотники.

Некоторые западные страны обвиняют Турцию в уходе от НАТО из-за сотрудничества с Россией, что привело к санкциям США против Анкары в 2020 году. Турция отвергла это и заявила, что может наладить положительные отношения со всеми странами.

Как сообщали ранее "Комментарии", президенты Украины и Турции скрепили своими подписями не только договор о зоне свободной торговли. Чиновники двух стран 3 февраля подписали еще несколько двусторонних документов. Они будут регулировать сотрудничество в сфере высоких технологий, налоговой и молодежной политики.

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