Залужный сделал первое заявление в должности посла в Британии: что сказал

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей украинского посла в Великобритании.

Залужный официально стал послом Украины в Великобритании. Фото из открытых источников

"Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – написал Валерий Залужный на своей странице в Telegram .

Экс-глава украинской армии сообщил, что вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форин Офиса Виктории Басби.

"Победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом моей деятельности и деятельности посольства", — заявил бывший Главнокомандующий ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 10 июля бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информацию источника в окружении экс-главнокомандующего. Согласно данным СМИ, среда, 10 июля, стала первым рабочим днем Залужного в Лондоне. Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают по результатам".

Также "Комментарии" писали о том, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок дипломата, сделанный во время отдыха в горах. Пост быстро собрал тысячи лайков и положительных комментариев от украинцев.