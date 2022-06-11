Законопроект Федорова: почему Россия отрицает независимость Литвы

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров от правящей партии "Единая Россия" 8 июня 2022 года внес на рассмотрение законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года. По мнению российского законодателя, данное постановление якобы противоречит закону СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку Литва не проводила референдум по этому поводу и обошлась без переходного периода для решения спорных вопросов.

Литва. Фото из открытых источников

Законопроект Федорова – это чистой воды абсурд, поскольку СССР уже 30 лет как нет на политической карте мира, а у российских властей нет юридического основания и морального права решать судьбы постсоветских государств. Все же, не стоит преуменьшать значение данной провокации. Ведь признанию Россией ДНР и ЛНР, полномасштабному вторжению в Украину предшествовало обращение 11 депутатов Госдумы от КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину признать независимость донбасских сепаратистов. Комментарии разбирались, почему Россия держит в напряжении балтийские республики и что стоит за скандальным законопроектом Федорова.

Чем Литва не угодила России?

Из всех стран бывшего СССР, Литва оказалась наименее подвержена влиянию Кремля. Литва находилась в составе Российской империи с 1796 по 1917 год, а в состав СССР вошла в июне 1940 года, не добровольно, как думают в России, а под ультиматумом Сталина. Однако, покорить литовцев политикой коллективизации и советизации Москве так и не удалось. В годы Второй Мировой войны и вплоть до конца 50-х на территории Литовской ССР действовали отряды "лесных братьев" (местный аналог Украинской Повстанческой Армии), которые устраивали диверсии против советских военных и чиновников. В июне 1988 года в Литве появилось гражданско-политическое движение "Саюдис" в поддержку восстановления независимости. Из всех советских республик Литва первой провозгласила независимость 11 марта 1990 года.

Литва разрушила надежды той части советского политбюро, которое хотело реформировать СССР: перейти к рыночной экономике, многопартийности при сохранении существовавшего административно-территориального устройства. В дальнейшем литовские власти сделали все возможное, чтобы не допустить возвращения их страны в орбиту влияния Москвы: воздержались от вступления в СНГ, ввели экзамен на знание государственного языка в качестве критерия для получения гражданства.

Львиная доля русскоязычной общины оказалась отрезана от участия в политической жизни страны и эмигрировала. Литва вместе с Латвией и Эстонией – единственные постсоветские страны, вступившие назло РФ в ЕС и НАТО. Они выбрали западную модель развития, а не российский вектор, несмотря на зависимость от энергоносителей из РФ и кризисные явления в экономике после нарушения наработанных в советское время логистических цепочек и производственной кооперации.

Вильнюс открыто поддерживает Киев в конфликте с Москвой. Литва – одна из немногих стран в ЕС и НАТО, которая выступает за увеличение военной помощи Украине и поддерживает ужесточение санкций против России. В марте 2022 года Литва и Польша предложили запретить перевозку грузов на территории ЕС российским и белорусским транспортом, что впоследствии стало одной из мер пятого пакета санкций. Литовцы даже перевыполнили условия шестого пакета ограничительных мер – с конца мая полностью отказались от импорта нефти, природного газа и электроэнергии из России, в отличие от венгров или словаков. Литва перешла на американский сжиженный природный газ, который доставляется в терминал в порту Клайпеды.

Нехватка электричества компенсируется за счет импорта из Швеции, Польши, Латвии. Эксперт по энергетике Видмантас Янкаускас не считает, что отказ от российских энергоносителей не станет серьезным вызовом, так как благодаря терминалу в Бутинге можно импортировать нефть из других регионов, даже если это обойдется дороже. По мнению министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, полная энергетическая независимость наступит тогда, когда будут реализованы проекты в сфере зеленой энергетики.

Литва поставляет военную помощь Украине с начала агрессии России. В частности, в 2015-2016 годах литовцы передали нам пулеметы, боеприпасы, в 2017 году 7 тыс. автоматов и 2 млн. патронов, а накануне полномасштабного вторжения РФ – зенитно-ракетные комплексы "Стингер", противотанковые комплексы, минометы, беспилотники, амуницию. В мае 2022 года были достигнуты договоренности о поставке для нужд украинских военных из Литвы 20 американских БТР M113, 10 военных грузовиков и спецтехники для саперных работ.

Вильнюс принимает участие в региональных инициативах, целью которых является сокращение экономической и энергетической зависимости от России, сдерживание ее провокационной и агрессивной деятельности. На территории республики дислоцируются 1,6 тыс. военнослужащих из стран-членов НАТО, включая 500 американских военных. Литва участвует в Инициативе трех морей, Люблинском треугольнике, наряду с Украиной фигурирует в проекте военно-политического союза премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, дополняющего ЕС и НАТО.

При чем здесь расширение НАТО?

В Госдуме РФ решили поиграть на нервах литовцев в отместку за их активную поддержку процесса расширения НАТО. В мае 88 из 141 депутатов парламента Литвы приняли резолюцию в поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В условиях войны в Украине руководство данных стран Северной Европы приняло решение отойти от политики международного нейтралитета и вступить в военный блок этим летом, чтобы обезопасить себя от непредсказуемого соседа. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что вступление Финляндии и Швеции усилит позиции НАТО в балтийском регионе, так как Калининградская область, где находится военная группировка РФ и базы Балтийского флота РФ, окажется незащищенной. Также Литва поддерживает вступление Украины в НАТО.

Россия выступает категорически против такого развития событий. В Кремле воспринимают НАТО в качестве противника, видят в процессе расширения организации проявление американского экспансионизма и ущемления своих интересов. В Госдуме РФ дали понять, что вступление в НАТО и увеличение военного присутствия у российских границ не позволит балтийским странам чувствовать себя защищеннее. Москва шлет сигналы НАТО, что если решение насчет вступления Финляндии и Швеции не будет пересмотрено, то обстановка в балтийском регионе будет накаляться с ее подачи.

Законопроект Федорова – не единственная провокация последних дней. РФ начала крупные военные учения в Балтийском море. На мероприятии по случаю 350-летия царя Петра Первого 9 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что основатель Санкт-Петербурга, возвращал и укреплял российские территории в ходе Северной войны 1700-1721 годов, чем якобы сегодня занимается Россия. По итогам Северной войны к России отошли земли, которые сегодня принадлежат Латвии и Эстонии.

Чем Россия угрожает балтийским странам?

Российские спецслужбы активно работают в странах Балтии и им наверняка известны слабые места в обороне. В группе риска находится Сувалкский коридор, который расположен между Калининградской областью и Беларусью, соединяет Литву и Польшу. В случае оккупации данной территории, Латвия, Литва и Эстония окажутся отрезанными от других стран-членов НАТО. По оценкам американской корпорации RAND, России понадобиться 36 часов, чтобы оккупировать Литву.

Вряд ли Россия решиться на прямую конфронтацию со страной-членом НАТО, но от тактики запугивания и психологического давления не откажется. Российская армия будет наращивать военное присутствие у границ стран Балтии и Северной Европы, а пропагандисты рассказывать разного рода страшилки. Например, в марте 2022 года на ютуб-канале Mind.ua было опубликовано любопытное видео с российского канала "Новости державы", на котором речь шла о том, как войска Западного военного округа РФ без боя зайдут на территорию Эстонии, Латвии и Литвы и объявят вокруг шведского острова Готланд бесполетную зону радиусом 400 км, пока местные жители будут прятаться в квартирах или встречать "вежливых людей".

С другой стороны, судя по тому какие большие военные потери несет российская армия в Украине, то уровень ее боеспособности оставляет желать лучшего и затяжную войну с блоком НАТО она не потянет. За 100 дней войны потери российских военных превысили 30 тыс. человек.

Среди самих поляков и литовцев бытует мнение, что в случае вооруженного конфликта с Россией, Калининградская область окажется в окружении натовских военных. Среди литовцев популярны курсы обращения со стрелковым оружием. В организации "Литовский стрелковый союз" участвуют свыше 10 тыс. человек. В марте 2022 года, литовский парламент разрешил членам союза хранить дома автоматическое оружие. Организовать партизанское движение сопротивления в случае гипотетического российского вторжения в Литву не составит труда.





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