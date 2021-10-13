Захват украинских судов в Керченском проливе: юрист о сложностях рассмотрения дела в Гааге

На этой неделе в Гааге Арбитражный трибунал приступил к слушаниям в рамках дела Украины против России относительно задержания 25 ноября 2018 года трех украинских военно-морских суден и 24 членов их экипажей. Свои аргументы представили россияне. Высказалась и украинская сторона.

Захват украинских судов в Керченском проливе - фото: REUTERS

Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко рассказал изданию "Комментарии" о сложностях рассмотрения этого дела.

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива на три украинских корабля напала Российская Федерация. Нападение осуществлялось с помощью пограничных катеров (погранслужба России входит в структуру ФСБ), кораблей военно-морского флота РФ и даже военного самолета.

26 ноября, на следующей день после Керченского инцидента, Украина на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном данному вопросу, заявила, что против нашей страны на море был осуществлен акт открытой военной агрессии.

США, Великобритания, практические все страны ЕС тогда позицию Украины поддержали – и действия России осудили.

А в апреле 2019 года Украина, подавая соответствующие иски, поменяла правовую квалификацию действий РФ, назвав это нападение, этот Керченский инцидент, правоохранительной операцией. По сути – полицейской.

Сделано это было для того, чтобы данный инцидент был рассмотрен в судебном порядке. Суть в том, что Международное право делится на две большие составляющие: право войны и право мира. Конвенция ООН по морскому праву относится к праву мира. И она применяется к отношениям, которые находятся вне военных действий. В свою очередь, к военным действиям применяется право войны – это женевские конвенции, гаагские. Другая часть международного права.

И сейчас, по сути, к Керченскому инциденту применяется право мира.

"Профессор по международному морскому праву в Стоктонском центре международного права при Военно-морском колледже США Джеймс Краска, у которого я имел честь быть студентом, ставит под сомнения правомерность рассмотрения этого дела в соответствии с нормами права мира. Такого же мнения придерживается экс-посол Украины в Великобритании, странах Бенилюкса, ЕС и НАТО, бывший судья Международного трибунала по бывшей Югославии Владимир Василенко. Как и они, я считаю, что применение Украиной положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) как основы для освобождения военных кораблей и экипажей – равнозначно отрицанию факта вооруженной агрессии России против Украины. И что смена позиции Киева относительно квалификации события 25 ноября 2018 с "военной деятельности" на "правоохранительную операцию" может иметь негативные последствия. Более того – это могут использовать недемократические страны, усилив агрессию на море против стран цивилизованного мира. И называя это "правоохранительной операцией", хоть, по сути, такие действия являются военными", — резюмировал Богдан Устименко.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в НАТО публично назвали Россию врагом: новой конфронтации и санкций теперь не избежать.





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