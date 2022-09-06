Захарова назвала власть ЕС «баранами-провокаторами»

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Афанасьева Анна
Во время кулуарного общения с журналистами на Восточном экономическом
форуме во Владивостоке спикер МИД Мария Захарова заявила изданию Reuters, что
Соединенные Штаты давно стремились разорвать энергетические связи между Россией
и крупными европейскими государствами, такими как Германия, хотя Москва была
надежным поставщиком энергии еще из советских. времен.
Спикер МИД Мария Захарова. Фото из открытых источников
"Доминирование Вашингтона возобладало. К власти в Евросоюзе пришли
политические силы, играющие роль "баранов-провокаторов. Это абсолютное
самоубийство, но, кажется, им придется через это пройти", – сказала Захарова.
На вопрос о том, что должно произойти, чтобы "Северный поток-1" снова начал
прокачивать голубое топливо, спикер МИД Мария Захарова сказала: "Слушайте, вы
задаете мне вопросы, на которые даже дети знают ответ: те, кто это начал,
должны это закончить".
Отметим, что Европа столкнулась с самым плохим кризисом поставок газа за
всю историю: цены на энергоносители стремительно растут. Соединенные Штаты и
Европейский Союз обвинили Россию в энергетическом шантаже после того, как
Москва сократила поставки газа европейским клиентам. В свое оправдание Россия
заявила о технических проблемах с компрессорной станцией, которые помешали
устранить санкции.
В Кремле говорят, что Запад спровоцировал энергетический кризис, введя
самые строгие санкции в современной истории, и президент Владимир Путин считает
этот шаг похожим на объявление экономической войны.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что поставка российского газа по
трубопроводу "Северный поток" не начнется, пока не будут сняты западные
санкции.
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