Во время кулуарного общения с журналистами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке спикер МИД Мария Захарова заявила изданию Reuters, что Соединенные Штаты давно стремились разорвать энергетические связи между Россией и крупными европейскими государствами, такими как Германия, хотя Москва была надежным поставщиком энергии еще из советских. времен.

Спикер МИД Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Доминирование Вашингтона возобладало. К власти в Евросоюзе пришли политические силы, играющие роль "баранов-провокаторов. Это абсолютное самоубийство, но, кажется, им придется через это пройти", – сказала Захарова.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы "Северный поток-1" снова начал прокачивать голубое топливо, спикер МИД Мария Захарова сказала: "Слушайте, вы задаете мне вопросы, на которые даже дети знают ответ: те, кто это начал, должны это закончить".

Отметим, что Европа столкнулась с самым плохим кризисом поставок газа за всю историю: цены на энергоносители стремительно растут. Соединенные Штаты и Европейский Союз обвинили Россию в энергетическом шантаже после того, как Москва сократила поставки газа европейским клиентам. В свое оправдание Россия заявила о технических проблемах с компрессорной станцией, которые помешали устранить санкции.

В Кремле говорят, что Запад спровоцировал энергетический кризис, введя самые строгие санкции в современной истории, и президент Владимир Путин считает этот шаг похожим на объявление экономической войны.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что поставка российского газа по трубопроводу "Северный поток" не начнется, пока не будут сняты западные санкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!