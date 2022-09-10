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ЗАЭС, война и поддержка Украины: Макрон и Зеленский пообщались по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский имели телефонный разговор

сегодня, 19:18
Автор:

Саша Сашнев
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский имели телефонный разговор . Об этом информируют "Комментарии" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

ЗАЭС, война и поддержка Украины: Макрон и Зеленский пообщались по телефону

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президенты, в частности, побеседовали о тревожной ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Они выразили поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии. Оба президента разделяют одинаковое требование о выводе российских войск из этого района для обеспечения безопасности ядерных установок", — говорится в сообщении.

Также Макрон поинтересовался у президента Украины о развитии ситуации на фронте и потребностях Украины, которые могла бы помочь удовлетворить Франция.

Напомним, на днях в сеть попал видео телефонный разговор Макрона и Зеленского, который состоялся 24 февраля, в день полномасштабной атаки россии на Украину.

На видео обеспокоенный Макрон слушает рассказ Украинского коллеги о массированном наступлении войск России. Французский лидер уточнил означает ли это, что Кремль направил специальный отряд в Киев. Зеленский ответил, что российские войска повсюду на территории Украины и добавил, что это совсем не так, как было в 2014 году.

Ранее "Комментарии" писали, что, несмотря на публичные заявления, в которых президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц осуждают Путина и Россию, они до сих пор надеются на дипломатическое развязывание войны.

Следует ли опасаться миролюбивых настроений лидеров ЕС и возможно ли умилостивить агрессора разговорами о мире и безопасности на Европейском континенте? Об этом "Комментарии" расспросили экспертов.



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Источник: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/10/entretien-telephonique-avec-m-volodymyr-zelensky-president-de-la-republique-dukraine
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