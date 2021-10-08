За три года острота проблемы трудовой миграции в Польшу спадет - народный депутат

В ближайшие годы Украина имеет все шансы улучшить ситуацию на рынке труда, поэтому острота проблемы трудовой миграции в Польшу или других стран исчезнет. Такое мнение для издания "Комментарии" высказал народный депутат, член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Александр Качура, комментируя высказывания экспертов относительно возможных перебоев с выдачей польских трудовых виз из-за противоречивого тендера по отбору визового оператора.

Александр Качура - фото: Слуга народа

"За 3-5 лет, при условии сохранения сегодняшних тенденций, мы имеем реальные шансы выйти на достойные проценты роста экономики, а потому вопрос трудовой миграции не будет таким острым, как сегодня или 5 лет назад", — отметил народный депутат.





По его словам, можем прогнозировать увеличение заработных плат и улучшения условий труда:





"Внутренний рынок растет, и это становится заметным для простого гражданина. Достойный уровень жизни возможен для украинцев без схем и махинаций, а спрос на специалистов с высокой оплатой услуг уже есть в больших городах нашего государства", — отметил Александр Качура.





Политик уверен, что "такие положительные изменения продолжатся благодаря восстановлению после пандемии, расширению вакцинации (даже принудительной в отношении отдельных категорий, однако взамен удастся избежать локдаунов и остановок экономики), заходом иностранного капитала и гибкости отечественного рынка".

Народный депутат считает, что украинцам не следует паниковать, ведь всегда есть альтернативные пути выхода из кризиса:

"Во-первых, можно начать оформление желаемых виз уже сегодня или в течение зимнего периода, когда в оформлении документов не будет такого ажиотажа. Во-вторых, несмотря на соседство с Польшей, есть и другие страны, которые нуждаются в рабочих руках украинцев. По моей информации, МИД уже ведет переговоры с несколькими европейскими странами об увеличении квот и расширении сотрудничества в этой сфере. В-третьих, национальная экономика также увеличивает обороты, поэтому с реализацией программ власти появилось много вакантных рабочих мест ", — добавил он.

Александр Качура считает, что "в случае какого-то напряжения с невозможностью въезда наших граждан на привычные работы в Польшу, сами иностранные предприниматели будут давить на правительство с целью скорейшего решения задачи".

"В интересах Польши позаботиться о формальном допуске украинцев к себе, так как в сезон она рискует больше потерять от недобора рук. Польский бизнес станет крупнейшим лоббистом украинских работников в случае возникновения кризиса", — отметил парламентарий.

Александр Качура напомнил, что в июне 2021 польская компания Personnel Service бизнесмена Томаша Мисяка в партнерстве с компанией TLScontact победила в тендере на выбор визового оператора для консульств Польши в Украине. Эти результаты обжаловали, после чего было принято решение вернуть одного из участников в конкурсе и пересчитать баллы, однако итоги повторного отбора в Украине пока неизвестны.

"С моих источников знаю, что он (Томаш Мисяк — прим. ред.) — хороший друг премьера Республики Польша и миллиардер", — отметил собеседник.

Нардеп напомнил об обвинениях СМИ по связям польского бизнесмена с Россией и вопросе о партнерах польской компании. В частности, речь идет о маленькой фирме по трудоустройству Viza Staff, которая зарегистрирована на Днепропетровщине, и компании TLScontact, которая упоминалась в скандале с попытками использования российской разведкой, а ее материнская компания Teleperformance (Франция) ведет бизнес в Украине через объединение нескольких фирм с штаб-квартирой в Москве.

Политик не исключает что ситуация вокруг тендера может использоваться третьей силой для искусственного ухудшения "тесной дружбы и альянса Украины и Польши, который возобновился с новой силой после победы на выборах Зеленского и прекращения "войны исторической памяти", которая чуть не заморозила наши отношения несколько лет назад". Он напомнил о срыве акции протеста по защите прав трудовых мигрантов у посольства Польши в августе, накануне Дня Независимости Украины и приезда президента Польши Анджея Дуды.

Народный депутат считает, что личная информация трудовых мигрантов из Украины интересует зарубежные спецслужбы, поэтому требует серьезной защиты. Ведь утечка таких данных, по его мнению, несет "опасность привлечения наших соотечественников за рубежом под видом агентов ЕС или США; сбора других важных данных в Украине, связанных с секретной информацией о военных и гражданских объектах; демобилизованных и призванных военнослужащих и т.д.".



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