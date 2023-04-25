logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Южная Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в РФ и РБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Южная Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в РФ и РБ

Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в Россию и Белорусь, так как опасается его использования в военных целях

25 апреля 2023, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

На фоне продолжающейся войны в Украине власти Южной Кореи увеличили список товаров, запрещенных к экспорту в РФ и Беларусь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Южная Корея запретила экспорт оборудования и автомобилей в РФ и РБ

Сеул

Власти в Сеуле объявили о масштабном расширении данного перечня — с 57 до 798 позиций, сообщило информагентство "Рёнхап". Среди более 740 категорий товаров, добавленных в обновленный список — полупроводники, химикаты, сталь, автомобили, технологическое оборудование и квантовые компьютеры, отмечается далее. При этом не уточняется, будут ли ограничения распространяться на детали для автомобилей, оборудования и компьютеров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Данное решение связано с высокой вероятностью использования этой продукции странами-импортерами для производства оружия и в военных целях, указало министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Одновременно в Сеуле пообещали, что в "исключительных случаях" будет рассматриваться возможность поставок запрещенных товаров в обе страны. Новые экспортные запреты вступят в силу 28 апреля.

Южная Корея ввела санкции в отношении РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Данные ограничения распространяются на банковский сектор и экспорт некоторых категорий продукции, в частности, микропроцессоров, оборудования для производства, испытания и проверки полупроводников, а также программного обеспечения, необходимого для производства транзисторов и электронного оборудования.

Тем временем, в Польше заявили, что война в Украине может закончиться компромиссом.

В Крыму оккупанты провели рейды.

А в США заявили, что продвижение оккупантов в Бахмуте остановилось.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!