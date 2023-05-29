Южная Корея и Япония требуют от КНДР отказаться от заявленных планов

Правительства Японии и Южной Кореи требуют от руководства Северной Кореи отказаться от намерений по запуску разведывательного спутника. При этом они ссылаются на запрет ООН на ракетные испытания. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на агентство Reuters.

Ким Чен Ын - лидер КНДР

Так, глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что любой запуск ракеты КНДР будет весомым нарушением решений Совета Безопасности ООН, осуждающего ядерную и ракетную активность КНДР.

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"Даже если это назовут спутником, его запуск с помощью баллистической ракеты будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной проблемой, угрожающей безопасности людей", — говорит Кисида.

"Наше правительство решительно предостерегает от осуществления объявленных провокаций, угрожающих миру в регионе, призывает немедленно отказаться от плана незаконного пуска", — заявили в министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Сеул "решительно отреагирует на провокации" на основе тесного сотрудничества с США и Японией и взаимодействия с международным сообществом, добавили в ведомстве.

В береговой охране Японии сообщили агентству AFP, что власти Северной Кореи сообщили им о том, что с 31 мая по 11 июня будет запущена ракета, которая, вероятно, упадет в Желтое море.

Япония трактует запуск спутника, как испытание оружия. Поэтому Токио привел в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и объявил, что собьет любой снаряд, угрожающий ее территории. Кроме того, премьер-министр Кисида поручил официальным лицам тесно координировать свои действия с США и Южной Кореей, отмечает AFP.



Власти КНДР 19 апреля объявили о завершении разработки своего первого спутника наблюдения Земли с военными целями и подготовки к испытаниям. Пхеньян заявил, что его цель – последовательный запуск нескольких таких спутников на разные орбиты в будущем, чтобы эффективнее противостоять "угрозам" со стороны США и Южной Кореи.

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