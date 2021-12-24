Юсупов о заявлении Путина: Европе придется ответить на вопрос – живем вместе или умираем в одиночку

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Россия гарантировать, что не будет нападать на Украину, Владимир Путин заявил, что его дальнейшие шаги будут зависеть от результатов переговоров с Западом по расширению НАТО. Другими словами, российский президент не исключил возможность масштабной военной эскалации против государства, находящегося в географическом центре Европы. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политический эксперт, аналитик Александр Юсупов.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

"А, что же Запад? Представители разных стран НАТО, включая США, уже публично подвергли сомнению возможность привлечения своих войск для оказания помощи Украине при необходимости. И этот контраст позиций лучше всего подводит итог уходящего года в контексте борьбы между демократ ическим лагерем и основными авторитарными режимами – Россией и Китаем", – отметил эксперт.

Он продолжает, первые хотят реагировать на любые удары по основанному на правилах мировому порядку только инструментами по дипломатической или экономической плоскости, при этом втыкая друг другу нож в спину, как это было в случае с достройкой "Северного потока-2" без консультаций с Польшей и Украиной. Или соглашением между США и Австралией по атомным подводным лодкам в обход Франции. Вторые же готовы грубо нарушать международное право внутри и за пределами страны, а также изменять границы для достижения своих империалистических амбиций.

"Нежелание США участвовать в боевых действиях на территории Украины вполне можно понять, учитывая вовлечение Вашингтона в сдерживание Китая от нападения на Тайвань и предотвращение Ирана от разработки атомного оружия, а вот действия стран Евросоюза на фоне ряда кризисов и роста угроз на европейском континенте становятся все более лишены принципиальности. Не доходя даже до вопроса Украины, то, каким есть нынешнее положение дел в Европе говорит отказ абсолютного большинства стран ЕС этой весной выполнить несложную просьбу Чехии о выдворении хотя бы одного российского дипломата в ответ на организованный Кремлем теракт на чешской земле, из-за которого погибли граждане блока", – отметил Юсупов.

По его словам, даже, если Москва так и не решится на открытое вторжение в Украину, то вряд ли стабильность Европы перестанет плавно подрываться в следствие гибридных вызовов, кроме прочего это – энергетическое доминирование России, сербский сепаратизм на Западных Балканах, неконтролируемое изменение климата, кибератаки, миграционные проблемы, рост влияния Китая.

"Рано или поздно Европе, скорее всего, придется ответить на вопрос: живем вместе или умираем в одиночку?", – резюмировал Юсупов.

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