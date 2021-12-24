Юсупов о заявлении Путина: Европе придется ответить на вопрос – живем вместе или умираем в одиночку

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Кравцев Сергей
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Россия гарантировать, что не будет нападать на Украину, Владимир Путин заявил, что его дальнейшие шаги будут зависеть от результатов переговоров с Западом по расширению НАТО. Другими словами, российский президент не исключил возможность масштабной военной эскалации против государства, находящегося в географическом центре Европы. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политический эксперт, аналитик Александр Юсупов.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Он продолжает, первые хотят реагировать на любые удары по основанному на правилах мировому порядку только инструментами по дипломатической или экономической плоскости, при этом втыкая друг другу нож в спину, как это было в случае с достройкой "Северного потока-2" без консультаций с Польшей и Украиной. Или соглашением между США и Австралией по атомным подводным лодкам в обход Франции. Вторые же готовы грубо нарушать международное право внутри и за пределами страны, а также изменять границы для достижения своих империалистических амбиций.
По его словам, даже, если Москва так и не решится на открытое вторжение в Украину, то вряд ли стабильность Европы перестанет плавно подрываться в следствие гибридных вызовов, кроме прочего это – энергетическое доминирование России, сербский сепаратизм на Западных Балканах, неконтролируемое изменение климата, кибератаки, миграционные проблемы, рост влияния Китая.
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