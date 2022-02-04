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YouTube удалил и заблокировал каналы из ОРДЛО

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов из Донецкой и Луганской областей

сегодня, 11:16
Автор:

Карина Ожерельева
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Американская компания YouTube удалила и заблокировала ряд каналов, созданных и ведущихся из Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на СМИ оккупированных территорий.

YouTube удалил и заблокировал каналы из ОРДЛО

Логотип YouTube – фото из открытых источников

YoouTube, в частности, заблокировал страницы с видео "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".

Также американский видеохостинг прибег к блокированию каналов "Луганского информационного центра", "Государственной телерадиокомпании" и "Пресс-службы управления народной милиции ЛНР".

Журналист Денис Казанский прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook, отметив, что "бороться с США в американских соцсетях было не очень хорошей идеей".

Как сообщали ранее "Комментарии", Российская Федерация вводит санкции против немецкой медиакомпании "Deutsche Welle". В Москве закроют корреспондентский пункт DW и прекращают спутниковое и другое вещание медиакомпании на территории России, а всех сотрудников российского бюро лишат аккредитации.

В тексте заявления говорится, что российские власти будут рассматривать вопрос, не выполняет ли медиакомпания "DW" в России функции "иностранного агента". Также в заявлении российского МИД говорится и о том, что Москва намерена составить список граждан ФРГ, которых она считает причастными к "ограничиванию вещания RT DE и давлению" на российский гостелеканал. Им запретят въезд в Россию. Список не будут публиковать в целом. Также в российском МИДе обещают дальнейшие санкции.

Ранее немецкий медиарегулятор запретил на территории Германии вещание государственного российского телеканала "Russia Today". Это произошло, якобы из-за отсутствия у "RT DE" национальной лицензии на трансляцию.


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Источник: https://censor.net/ua/news/3314061/youtube_vydalyv_i_zablokuvav_nyzku_kanaliv_organiv_ldnr_ta_okupatsiyinyh_zmi
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