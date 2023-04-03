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Япония, США и Южная Корея начали двухдневные военно-морские учения

Двухдневные военные учения в море с привлечением американского авианосца USS Nimitz стартовали в Японии, США и Южной Корее

сегодня, 13:35
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Автор:

Белоокая Ира

Самые масштабные морские тренировки за последние пять лет начались в США и Южной Корее, к ним присоединилась и Япония. Такие учения будут продолжаться два дня, с привлечением американского авианосца USS Nimitz, пишут "Комментарии" со ссылкой на "АрмияInform".

Япония, США и Южная Корея начали двухдневные военно-морские учения

Три страны начали морские тренировки с привлечением американского авианосца

Такую информацию обнародовали в  Южнокорейском правительстве.


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"Противолодочные и поисково-спасательные учения, которые начались в понедельник вблизи южнокорейского острова Чеджу, улучшат способность войск реагировать на прогрессирующий потенциал подводных лодок Северной Кореи и ядерные и ракетные угрозы", — пишут в официальном пресс-релизе Министерства национальной обороны Южной Коре.

Учения включают в себя десантирование морских пехотинцев США и Южной Кореи, боевые тренировки американской армии и ее стран-партнеров, а также воздушные упражнения бомбардировщиков.

"Мы решительно ответим на любые формы провокаций Северной Кореи и, таким образом, выведем их из строя", — сказал южнокорейский контр-адмирал Ким Инхо.

Япония, США и Южная Корея впервые за семь лет рассматривают сценарий гуманитарной поддержки и морских аварий. Напомним, как писали ранее "Комментарии", Япония предоставит новый пакет помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида во время своего визита в Киев. Стороны подписали двусторонний договор о глобальном сотрудничестве.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Южная Корея отреагировала на просьбу Киева поставить летальное оружие. В Южной Корее не знают, как ответить на просьбу Киева.



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Источник: https://armyinform.com.ua/2023/04/03/pivdenna-koreya-yaponiya-i-ssha-rozpochaly-masshtabni-morski-navchannya/
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