Япония протестует из-за планов России: о чем речь

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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По его словам, территория проведения учений включает в себя район, который Япония считает своими территориальными водами. Россия в свою очередь заявляет, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ, а их российская принадлежность не подлежит сомнению.

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Напомним, что между странами существует длительный территориальный спор о ряде островов, которые Япония именует "Северными территориями". Он является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории, включая 200-мильную экономическую зону, примерно 200 тыс. км².

Проблема принадлежности южных Курильских островов или "Северных территорий", как их называют в Японии, является основным препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора. Формально обе страны до сих пор находятся в состоянии войны.

Правительство Японии призвало население Японии не посещать Северные территории вне рамок безвизовой процедуры до разрешения территориального спора. Аналогично, Япония не может допустить никакой деятельности, включая экономическую деятельность третьих сторон, которая могла бы рассматриваться как подчинение "юрисдикции" России, а также позволять деятельность, которая предполагала бы "юрисдикцию" России над Северными территориями.

Что касается остальных Курильских островов, с точки зрения японского правительства, их принадлежность остаётся неопределённой, так как в Сан-Францисском договоре не сказано, в пользу какого государства Япония отказывается от своих прав на Курилы.

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