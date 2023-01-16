Яхта подсанкционного российского олигарха "исчезла" в Хорватии

35-метровая яхта Irina VU, принадлежащая находящегося под санкциями Запада семье российского олигарха Алишера Усманова, самовольно покинула сухой причал марины Бетина на хорватском острове Муртер.

Фото: https://pixabay.com/

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на " Европейскую правду".

По информации "Балканского обозревателя", на который ссылается издание, событие произошло три месяца назад, однако властям Хорватии это стало известно недавно.

Отмечается, что яхта отплыла из порта Бетина в начале октября прошлого года, а уже через три дня, 9 октября, ее заметили в турецком порту Дидим.

Интересно, что на днях в Бетину заплыла почти идентичная яхта, которая должна была делать вид, что яхта Усманова все еще находится в хорватском порту, сообщают СМИ источники в Хорватии.

Беспрепятственное покидание яхты стало возможным потому, что тамошняя пограничная полиция не имела официальных данных, что яхте Усмановых нельзя покидать причал. Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Ален Госпочич говорит: порты не охраняются, а Бетина – марина открытого типа. Однако чиновник заверил, что как только стало известно, что имущество – под санкциями, яхту опечатали, а капитан запретил доступ к ней.

В настоящее время хорватские службы безопасности с участием международных организаций начали расследование этой истории.

Irina VU стоит около 5 млн. евро.

"Комментарии" писали , что частные активы россиян заморожены в разных юрисдикциях. На 19 млрд евро в странах ЕС и 30 млрд долларов в США. Кроме того, правительство Канады начало процесс изъятия 26 млн долларов, принадлежащих подсанкционному Роману Абрамовичу. Об этом рассказала координатор санкционного проекта НАПК Дарья Софина. Она отметила, что индивидуальные санкции преследуют цель повлиять на поведение лиц, причастных к агрессии россии в Украине.

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