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«Взять за больное место»: Кравчук рассказал, как строить переговоры с Путиным

Экс-президент Украины считает, что перед Владимиром Путиным следует поставить вопрос выполнения «нормандских» договоренностей

2 мая 2021, 23:54
Автор:

Вечканова Елена

Вероятность диалога на наивысшем уровне между Украиной и Россией уже несколько недель не сходит с повестки дня. Многие эксперты считают, что президентам не стоит встречаться, ведь это может навредить нашей стране. По мнению руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, такая встреча необходима, сообщает "Украина 24".

«Взять за больное место»: Кравчук рассказал, как строить переговоры с Путиным

Кравчук о переговорах с Путиным. Фото: пресс-служба Кравчука

При этом политик подчеркивает, что Путин — совсем не простой собеседник. Однако Кравчук считает, что Украина все равно способна взять его за "больное место".

Как объясняет экс-президент, Владимиру Путину важно напомнить, что Россия является одной из сторон "нормандской четверки". Это значит, что, как и другие участники переговоров, РФ обязана соблюдать отдельные договоренности.

Леонид Кравчук считает, что в таком случае Путина и удастся "подловить". Ведь некоторые из положений поддержанных "нормандией" документов предлагались российской стороной. По словам Кравчука, российскому президенту следует указать на то, что он пытается уйти от выполнения собственных же требований.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркивает, что любые переговоры с Россией сейчас должны касаться исключительно Донбасса. Также Леонид Кравчук заверил, что, будь он президентов в нынешнее время, то обязательно бы провел подобную встречу с главой Российской Федерации.

Также политик добавил, что хотел бы узнать, как невыполнение "нормандских договоренностей" Путин будет объяснять собственному народу.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какую, по мнению Леонида Кравчука, стратегию РФ развивает по отношению к Украине.

Также на портале вы можете узнать о том, где именно возле украинской границы Россия снова собирает военную технику. Подробности и видео — в нашей публикации.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9772-kravchuk-rasskazal-kak-vzyat-putina-za-bolnoe-mesto
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