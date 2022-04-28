Выступление Джо Байдена: о чем говорил президент США

28 апреля президент США Джо Байден выступил с очередным обращением по поводу ситуации в Украине. Во время обращения лидер Америки рассказал о новых шагах, позволяющих остановить и ослабить агрессию Кремля. "Комментарии" собрали главное из выступления Джо Байдена.
Президент США направил в конгресс инициативу, позволяющую изымать имущество российских олигархов, а вырученные деньги направлять в Украину.
Главные тезисы по выступлению Джо Байдена:
— Заявления кремля о том, что они воюют не только против Украины, но и против НАТО – это свидетельство отчаяния из-за поражения.
-США готовы к любым действиям со стороны России.
– Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии. Россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что имеет конфликт с НАТО. Это оправдание поражения.
- Мы должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку Украине, чтобы их жертвы привели к достижению поставленных целей и смогли продолжить борьбу.
-путину никогда не удастся в Украине достичь своих целей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что очередной груз военной помощи США готовится к транспортировке. Очередная партия военного вооружения США уже в апреле должна прибыть в Украину. В настоящее время заканчиваются последние подготовительные работы по отправке груза. ВСУ получат как новые образцы военной техники, так и то вооружение, с которым украинские бойцы уже хорошо знакомы. Вашингтон передает зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплекты Javelin. В сообщении говорится, что военные пилоты готовят ящики с вооружением, в том числе зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin. Есть также в перечне передаваемой Украины и другое оборудование. Его список не сообщается.