Выступление Джо Байдена: о чем говорил президент США

28 апреля президент США Джо Байден выступил с очередным обращением по поводу ситуации в Украине. Во время обращения лидер Америки рассказал о новых шагах, позволяющих остановить и ослабить агрессию Кремля. "Комментарии" собрали главное из выступления Джо Байдена.

Президент США направил в конгресс инициативу, позволяющую изымать имущество российских олигархов, а вырученные деньги направлять в Украину.



Главные тезисы по выступлению Джо Байдена: