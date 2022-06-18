Выпад Токаева на питерском форуме: что стоит за казахским непризнанием "Л-ДНР"

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Светлана Шкурупий
Казахстан
считает так называемые "ДНР" и "ЛНР", признанные Россией, – квазигосударствами. Об этом заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев,
выступая на петербуржском международном экономическом форуме, где выступил и
российский диктатор Владимир Путин.
Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР" / Фото: sputnik.kz
О
чем говорит подобное заявление партнера РФ по ОДКБ (Организация Договора о
коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан)?
Экс-дипломат,
зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной
громады №1 Вадим Трюхан поясняет:
"Президент
Казахстана сделал довольно смелый, неожиданный для многих экспертов шаг. Мало
того, что он заявил о непризнании так называемых "Л-ДНР". Он сделал
это в присутствии фюрера 2.0 – путина, фактически глядя ему в глаза, на виду у
всего мира. Может ли себе кремлевский старец позволить проглотить эту
политическую оплеуху? Думаю, вряд ли. Может ли он каким-то образом наказать
Токаева за строптивость? Тоже вряд ли. Пробовать конечно будет, но тщетно".
За
Казахстаном, отмечает эксперт, стоит Китай. А ссориться с Си Цзиньпином в
условиях, когда партнерство с Пекином и так пробуксовывает, россияне не
рискнут.
"Так
что следует ожидать каких-то мелких пакостей – типа запрета на поставки на
рынок РФ каких-нибудь условных казахских "помидоров", как в свое
время это делали россияне по отношению к Турции. Но напоминать это будет
известную историю о том, как "солдатская вдова высекла сама себя". А
Украине нужно использовать эту ситуацию и попробовать поработать на дипломатическом
векторе с Казахстаном, в том числе с помощью наших европейских и американских
друзей", – резюмирует Вадим Трюхан.
Эксперт
Национального института стратегических исследований Николай Замикула отмечает,
что заявления Токаева вызвали определенный энтузиазм в украинской прессе. И
воспринимаются, прежде всего, позитивно. Но считает, что не следует их
переоценивать.
"Да,
президент Казахстана в открытую, в лицо чуть ли не лично путину заявил, что не
признает так называемые "ДНР" и "ЛНР". Что идет вразрез с
российской позицией по данному вопросу. В то же время, не стоит забывать, что
влияние РФ в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, никуда не делось. А
после жарких событий в Казахстане в начале этого года, когда для подавления
беспорядков даже пришлось вмешаться представителям ОДКБ, потенциал данного
государства для самостоятельной политики существенно подорван. Поэтому я бы
заявления Токаева оценивал с определенной долей скептицизма", – говорит
эксперт.
По
его словам, признание "независимости" так называемых "ДНР" и
"ЛНР" идет вразрез со всеми нормами международного права. Как и
признание тех же Абхазии, Южной Осетии.
"Пойти
на такой шаг могут лишь откровенные сателлиты РФ, которые полностью зависят от
Москвы. Например, режим Башира Асада в Сирии. Возможно, Кремлю удастся склонить
к этому и режим Александра Лукашенко в Беларуси (ведь он с 2020-го, по сути,
подконтролен российским властям). Другие же партнеры России (Казахстан, Армения
и ряд других), которые сохраняют хотя бы минимальную независимость и стремятся
на международной арене демонстрировать (пусть даже формально) способность быть
субъектами, всеми силами будут противостоять признанию всякого рода
квазиобразований. Не желая становиться в один ряд с режимами-изгоями. Ведь, как
бы они ни были зависимы от РФ, для них очень важно сохранение контактов с
Западом", – поясняет Николай Замикула.
В
России, как он считает, это тоже понимают. Как понимают и границы своего
влияния на государства-партнеры.
"Не
думаю, что кремлевское руководство всерьез рассчитывало на признание Казахстаном
донбасских квазиобразований. А если оно не рассчитывало, то и заявление Токаева
— не такой уж и удар по режиму Путина, – акцентирует эксперт. – Куда больше
значения имеют непубличные действия Казахстана. Для нас важно отслеживать,
будет ли он помогать РФ обходить санкции, либо станет действовать в соответствии
с международными обязательствами".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Казахстан поддерживает территориальнуюцелостность Украины.
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