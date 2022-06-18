Выпад Токаева на питерском форуме: что стоит за казахским непризнанием "Л-ДНР"

Казахстан считает так называемые "ДНР" и "ЛНР", признанные Россией, – квазигосударствами. Об этом заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на петербуржском международном экономическом форуме, где выступил и российский диктатор Владимир Путин.

Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР" / Фото: sputnik.kz

О чем говорит подобное заявление партнера РФ по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан)?

Экс-дипломат, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поясняет:

"Президент Казахстана сделал довольно смелый, неожиданный для многих экспертов шаг. Мало того, что он заявил о непризнании так называемых "Л-ДНР". Он сделал это в присутствии фюрера 2.0 – путина, фактически глядя ему в глаза, на виду у всего мира. Может ли себе кремлевский старец позволить проглотить эту политическую оплеуху? Думаю, вряд ли. Может ли он каким-то образом наказать Токаева за строптивость? Тоже вряд ли. Пробовать конечно будет, но тщетно".

За Казахстаном, отмечает эксперт, стоит Китай. А ссориться с Си Цзиньпином в условиях, когда партнерство с Пекином и так пробуксовывает, россияне не рискнут.

"Так что следует ожидать каких-то мелких пакостей – типа запрета на поставки на рынок РФ каких-нибудь условных казахских "помидоров", как в свое время это делали россияне по отношению к Турции. Но напоминать это будет известную историю о том, как "солдатская вдова высекла сама себя". А Украине нужно использовать эту ситуацию и попробовать поработать на дипломатическом векторе с Казахстаном, в том числе с помощью наших европейских и американских друзей", – резюмирует Вадим Трюхан.

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула отмечает, что заявления Токаева вызвали определенный энтузиазм в украинской прессе. И воспринимаются, прежде всего, позитивно. Но считает, что не следует их переоценивать.

"Да, президент Казахстана в открытую, в лицо чуть ли не лично путину заявил, что не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР". Что идет вразрез с российской позицией по данному вопросу. В то же время, не стоит забывать, что влияние РФ в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, никуда не делось. А после жарких событий в Казахстане в начале этого года, когда для подавления беспорядков даже пришлось вмешаться представителям ОДКБ, потенциал данного государства для самостоятельной политики существенно подорван. Поэтому я бы заявления Токаева оценивал с определенной долей скептицизма", – говорит эксперт.

По его словам, признание "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" идет вразрез со всеми нормами международного права. Как и признание тех же Абхазии, Южной Осетии.

"Пойти на такой шаг могут лишь откровенные сателлиты РФ, которые полностью зависят от Москвы. Например, режим Башира Асада в Сирии. Возможно, Кремлю удастся склонить к этому и режим Александра Лукашенко в Беларуси (ведь он с 2020-го, по сути, подконтролен российским властям). Другие же партнеры России (Казахстан, Армения и ряд других), которые сохраняют хотя бы минимальную независимость и стремятся на международной арене демонстрировать (пусть даже формально) способность быть субъектами, всеми силами будут противостоять признанию всякого рода квазиобразований. Не желая становиться в один ряд с режимами-изгоями. Ведь, как бы они ни были зависимы от РФ, для них очень важно сохранение контактов с Западом", – поясняет Николай Замикула.

В России, как он считает, это тоже понимают. Как понимают и границы своего влияния на государства-партнеры.

"Не думаю, что кремлевское руководство всерьез рассчитывало на признание Казахстаном донбасских квазиобразований. А если оно не рассчитывало, то и заявление Токаева — не такой уж и удар по режиму Путина, – акцентирует эксперт. – Куда больше значения имеют непубличные действия Казахстана. Для нас важно отслеживать, будет ли он помогать РФ обходить санкции, либо станет действовать в соответствии с международными обязательствами".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Казахстан поддерживает территориальнуюцелостность Украины.

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