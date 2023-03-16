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Выдвижение Трампа станет геополитической катастрофой для Украины, - экс-генсек НАТО

Республиканцы менее охотно поддерживают Украину

сегодня, 12:15
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Автор:

Константин Куликов

Выдвижение республиканца Дональда Трампа кандидатом в президенты США может подорвать поддержку Украины со стороны США и приблизить мнение о необходимости дистанцироваться от войны в Украине к мейнстриму. Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передают "Комментарии" со ссылкой на публикацию в американском Politico.

Выдвижение Трампа станет геополитической катастрофой для Украины, - экс-генсек НАТО

Трамп не хоче підтримувати Україну

По мнению Расмуссена, добившись выдвижения своей кандидатуры от республиканцев, Трамп может разрушить двухпартийное единство в пользу Украины. При этом издание упоминает приписываемое Трампу мнение о том, что Украина должна уступить "русскоязычные территории" России.


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"Я называю это геополитической катастрофой, если Трампа выдвинут, потому что его влияние в предвыборной кампании было бы разрушительным", — говорит Расмуссен. — "Сам тот факт, что его мышление апеллирует к определенному элементу, определенному сегменту американской общественности, подтолкнет американскую политику в неправильном направлении".

Издание ссылается на опрос Gallup, опубликованный в феврале, в годовщину российского вторжения. Как утверждают журналисты, в отношении Украины существует явный партийный разрыв. Так, 81 процент демократов хотят, чтобы Украина вернула себе утраченные земли даже с риском затягивания войны, по сравнению с 53 процентами республиканцев. Только 10 процентов демократов считают, что Соединенные Штаты делают слишком много для поддержки Украины, в то время как почти половина республиканцев считает, что американская поддержка зашла слишком далеко.

При этом Расмуссен крайне положительно оценивает отношение к Украине действующего президента-демократа Джо Байдена.

"Мы счастливы, — говорит Расмуссен, — иметь в Белом доме настоящего интернационалиста и глобалиста".

Он предсказывает, что Байден отправит военные самолеты, назвав это просто "вопросом времени". 

Расмуссен надеется, что если оппоненты Трампа не смогут победить его на предварительных выборах, возможно, Украина сможет первой победить Россию. 

Ранее Трамп рассказал, как он сможет остановить войну в Украине за 24 часа. А американские журналисты опубликовали два сценария украинского контрнаступления.



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