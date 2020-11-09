Выборы в США: почему Украина поспешила поздравить Байдена с победой

До оглашения официальных результатов выборов президента США ряд украинских политиков (включая президента) уже засыпали Джо Байдена поздравлениями. "Комментарии" узнали у экспертов, о чём говорят подобные действия и чем они могут аукнуться для отечественной власти.

"Сливать" Трампа пока рановато

Доктор политических наук, профессор Игорь Пиляев думает, что ничем особенным поздравление Владимира Зеленского Байдену ‒ само по себе ‒ не аукнется.

"Такое поздравление вполне вписывается в линию формального нейтралитета, которую заняла украинская власть по отношению к американским выборам, – поясняет эксперт. – Ведь на сегодня официально, согласно данным подсчета голосов в штатах, Байден набрал необходимую для победы квоту голосов своих выборщиков. И пока американским судом не будет постановлено обратное, действует презумпция невиновности победителя гонки".

Очевидно, что впереди долгая и изматывающая эпопея "разбора полетов" по искам юристов Трампа в судах, уверен Игорь Пиляев. При этом, по его словам, главная интрига ‒ чью сторону займет Верховный суд, где на сегодня ценностно близкие Трампу традиционалисты ‒ в большинстве.

"Некоторые эксперты наперегонки стали твердить о принципиальном изменении политической ситуации ‒ мол, Трампа уже "слили" его однопартийцы ‒ республиканцы. Причем данные эти, как я понимаю, черпаются из ведущих американских и западноевропейских СМИ. Которые, как хорошо известно, практически все изначально были настроены против Трампа, в пользу Демпартии и её нынешней линии на гегемонию неолиберального глобализма. Так же как и истеблишмент Вашингтона, Брюсселя и ведущих европейских столиц (характерно, что в федеральном округе Колумбия Байден без всяких скандалов взял 93% голосов, в то время как Трамп ‒ чуть больше 5%). Если это индикаторы политической ситуации, то она принципиально не изменилась", – считает Игорь Пиляев.

Он также подчеркивает, что американский Верховный суд, мягко скажем, отличается от наших Верховного и Конституционного. За ним ‒ 200-летняя традиция и весьма крепкая репутация.

"Так что "сливать" Трампа пока рановато. Он ещё не сказал "своего последнего слова" в Верховном суде, где расклад голосов может быть, при наличии веских аргументов, в его пользу. И протокольное поздравление Байдену ‒ в рамках формального нейтралитета ‒ еще может смениться протокольным поздравлением его сопернику", – предполагает эксперт.

"Как правило, первыми поздравляют ближайшие союзники"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк подчеркивает, что поздравить новоизбранного президента США было всегда определенным соревнованиям: тот, кто сделает это первым, сразу попадает в ленты новостей топовых СМИ и под пристальное внимание новоизбранного президента.

"И, как правило, первыми приветствуют всегда ближайшие союзники. Поэтому ничего удивительного, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был первым в поздравлении. Среди первых был и президент Украины Владимир Зеленский. И эта инициатива абсолютно прогнозируемой, поскольку таким образом глава государства дает понять, что история "пленок Деркача" является уже историей. Хотя можно ожидать, что в коридорах политической кулуарщины "пленки Деркача" негативно повлияют на отношение нового американского истеблишмента с отдельными политиками в Украине", – предполагает эксперт.

Он также считает, что нашему государству стоит подпитывать институциональную коммуникацию — и не перекладывать внимание только на новоизбранного президента.

"В этом свете важно сохранить и усиливать дальше двухпартийной поддержку Украины, – уверен Тарас Семенюк. – Именно благодаря этому консенсусу мы можем рассчитывать не только на военно-техническую помощь, но и на прорыв в инвестиционной сфере. Но для этого Украина должна озвучить четкие прагматичные цели. Мы должны дать понять американцам, почему Украина является именно той страной, куда должны идти американские инвестиции. И в этом свете не стоит ограничиваться только грантовыми программами для развития гражданского сектора".

Как ранее сообщали "Комментарии", пес Байдена навсегда войдет в историю мировой политики.





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