Россия внимательно следила за результатами выборов в Европарламент. Центральным событием стало неожиданное решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент после поражения его партии на выборах в ЕС, а также успеха ультраправых в разных странах Европы.

Макрон и Шольц (фото из открытых источников)

Как сообщает Politico, эта ситуация вызвала значительный интерес у России. В частности, Кремль радуется поражению Макрона, учитывая его недавнюю инициативу размещения западных войск в Украине.

"Несмотря на то, что пока проевропейские партии сохраняют лидирующие позиции, со временем правые партии будут наступать им на пятки", – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Telegram написал, что "Макрон и Шольц держатся за власть из последних сил". Он добавил, что правильным решением для них было бы уйти в отставку, чтобы не выставлять своих граждан на посмешище.

Любопытно, что сам Володин возглавляет Госдуму РФ с 2016 года. Он подчеркнул, что результаты выборов во Франции и Германии были ожидаемыми из-за экономической стагнации, миграционного кризиса и участия этих стран в войне в Украине, что противоречит их национальным интересам.

Прокремлевский аналитик Сергей Марков также увязал результаты выборов с полномасштабным вторжением России в Украину.

"Надеюсь, Макрон понимает, что французы отвергают его за разжигание войны против России в Украине. Но, возможно, вместо этого он выберет эскалацию и приступит к войне НАТО с Россией", — издал он.

Российское пропагандистское агентство ТАСС заявило, что европейские граждане высказались против курса, избранного Брюсселем, но их не услышат. В статье отмечается, что под руководством Урсулы фон дер Ляен Еврокомиссия продолжит принимать непопулярные меры, такие как переговоры о вступлении Украины в ЕС и новые санкции против России.

Российская пропагандистская платформа RT заявила, что выступающие против санкций в отношении России партии получают больше голосов на выборах в ЕС. Особо подчеркивается, что политический оппонент Макрона Марин Ле Пен, которая выступает против использования Украиной западного оружия для ударов по российской территории, а также против санкций.

Некоторые аналитические круги оказались более сдержанными. Аналитический центр Russia in Global Affairs, консультирующий Кремль по внешней политике, написал в Telegram, что революции не произошло. Они отметили, что Макрон задал украинский вопрос и обещание военного вмешательства в центр своей кампании, но результаты показывают, что это не смогло взволновать избирателей.

Наиболее экстремальной была реакция человека, назначенного Москвой послом МИД, ответственным за "преступления киевского режима", Родиона Мельника. Он заявил пропагандистскому каналу "Россия-24", что против Макрона должны быть возбуждены уголовные дела.

"Пытаясь продемонстрировать свой наполеоновский подход, он предпринял серьезные шаги, чтобы попытаться спровоцировать эскалацию на российской территории и против России", – издал он, обвинив французского лидера в соучастии в "украинских военных преступлениях".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон распустил парламент Франции