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Выборы президента Франции: известно, кто вышел во второй тур

Во Франции уже закрылись избирательные участки

10 апреля 2022, 23:20
Автор:

Лиля Воробьева
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На территории Франции в 20:00 закрылись избирательные участки. По предварительным результатам, за пост президента во втором туре будут бороться нынешний лидер страны Эммануэль Макрон и пророссийская политикиня Марин Ле Пен.

Выборы президента Франции: известно, кто вышел во второй тур

Макрон и Ле Пен. Фото: из открытых источников

Об этом информирует Le Figaro и BFM TV.

Предварительные данные Ifop-Fiducial:

Эммануэль Макрон – 28,6%.

Марин Ле Пен (Национальное объединение) – 24,4%.

Предварительные данные телеканала BFM TV:

Эммануэль Макрон – 28,5%.

Марин Ле Пен – 24,2%.

Жан-Люк Меланшон – 20,2%.

Эрик Земмур – 7,1%.

Валери Пэкрес – 5,1%.

При этом, когда выборы еще не завершились, бельгийские медиа на своих страницах обнародовали результаты экзитполов. По их прогнозам, во второй тур президентских выборов выходят Макрон и Ле Пен.

Как предсказал экзитпол, Макрон и Ле Пен должны были получить одинаковые результаты – около 24% голосов. На третьем месте оказался ультралевый кандидат от "Бунтивной Франции" Жан-Люк Меланшон, за ним – Эрик Земмур и Валери Пекрес.

Но представители бельгийских СМИ не указывали, кто провел опрос. Они указали, что экзитпол провел один из французских социологических центров.

Важно, что второй тур президентских выборов в этой стране должен пройти 24 апреля. Как утверждают представители института изучения общественного мнения во Франции Ifop на 8 апреля, в последнем туре 52% избирателей планировали отдать свои голоса за Макрона, а 48% — решили голосовать за Ле Пен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему для Украины важны выборы президента Франции. Политэксперт Алексей Воронцов отмечает, что сейчас Макрон, согласно опросам, лидирует в избирательном рейтинге. Он побеждает Ле Пен в первом туре с разницей в 5%.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/resultat-presidentielle-2022-direct-election-premier-tour-resultats-vote-macron-le-pen-melenchon-zemmour-pecresse-20220410
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