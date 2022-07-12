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Выборы премьера Британии: кто будет соревноваться за должность

За кресло премьера Британии сразятся 8 претендентов

сегодня, 21:54
Автор:

Лиля Воробьева
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Выборы в Британии в самом разгаре. За кресло премьер-министра страны и лидера консерваторов борется восемь кандидатов. Именно они прошли в первый тур гонки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky News .

Выборы премьера Британии: кто будет соревноваться за должность

Выборы в Британии в самом разгаре (фото из открытых источников)

В первый тур прошли 8 кандидатов:

  • Риши Сунак, министр финансов,
  • Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике,
  • Том Тугендхат, бывший глава комитета по иностранным делам,
  • Лиз Трасс, министр иностранных дел,
  • Суэлла Браверман, генеральный прокурор,
  • Джереми Хант, бывший министр здравоохранения,
  • Кэми Баденок, бывший министр по равенству,
  • Надхим Захави, канцлер Казначейства.

Перед публикацией списка кандидатов по гонке вышли бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти. Они сообщили, что снимаются с гонки, потому что не нашли поддержки среди других депутатов. Первый тур голосования состоится завтра между 13.30 и 15.30 по Гринвичу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как отставка Бориса Джонсона повлияет на Украину. На прошлой неделе в Великобритании разразился политический кризис. Более 50 высокопоставленных должностных лиц и членов правительства Соединенного Королевства сложили полномочия и заставили премьер-министра Бориса Джонсона 7 июня покинуть пост лидера правящей Консервативной партии. Он будет временно исполнять обязанности главы правительства, пока в Консервативной партии не будет определяться с новым лидером. Консерваторы потребовали от Джонсона уйти в отставку после пьяного дебошира, который устроил в лондонском заведении Carlton Club его протеже – депутат парламента Кристофер Пинчер. По словам очевидцев, он цеплялся и касался находившихся там мужчин.



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Источник: https://news.sky.com/story/conservative-leadership-race-eight-contenders-to-become-pm-through-to-next-stage-as-shortlist-revealed-12650740
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