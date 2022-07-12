Выборы премьера Британии: кто будет соревноваться за должность

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Лиля Воробьева
Выборы в Британии в самом разгаре. За кресло премьер-министра страны и лидера консерваторов борется восемь кандидатов. Именно они прошли в первый тур гонки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky News .
Выборы в Британии в самом разгаре (фото из открытых источников)
В первый тур прошли 8 кандидатов:
Перед публикацией списка кандидатов по гонке вышли бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти. Они сообщили, что снимаются с гонки, потому что не нашли поддержки среди других депутатов. Первый тур голосования состоится завтра между 13.30 и 15.30 по Гринвичу.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как отставка Бориса Джонсона повлияет на Украину. На прошлой неделе в Великобритании разразился политический кризис. Более 50 высокопоставленных должностных лиц и членов правительства Соединенного Королевства сложили полномочия и заставили премьер-министра Бориса Джонсона 7 июня покинуть пост лидера правящей Консервативной партии. Он будет временно исполнять обязанности главы правительства, пока в Консервативной партии не будет определяться с новым лидером. Консерваторы потребовали от Джонсона уйти в отставку после пьяного дебошира, который устроил в лондонском заведении Carlton Club его протеже – депутат парламента Кристофер Пинчер. По словам очевидцев, он цеплялся и касался находившихся там мужчин.
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