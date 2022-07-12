Выборы премьера Британии: кто будет соревноваться за должность

Выборы в Британии в самом разгаре. За кресло премьер-министра страны и лидера консерваторов борется восемь кандидатов. Именно они прошли в первый тур гонки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky News . Выборы в Британии в самом разгаре (фото из открытых источников)

В первый тур прошли 8 кандидатов: Риши Сунак, министр финансов,

Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике,

Том Тугендхат, бывший глава комитета по иностранным делам,

Лиз Трасс, министр иностранных дел,

Суэлла Браверман, генеральный прокурор,

Джереми Хант, бывший министр здравоохранения,

Кэми Баденок, бывший министр по равенству,

Надхим Захави, канцлер Казначейства. Перед публикацией списка кандидатов по гонке вышли бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти. Они сообщили, что снимаются с гонки, потому что не нашли поддержки среди других депутатов. Первый тур голосования состоится завтра между 13.30 и 15.30 по Гринвичу. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как отставка Бориса Джонсона повлияет на Украину. На прошлой неделе в Великобритании разразился политический кризис. Более 50 высокопоставленных должностных лиц и членов правительства Соединенного Королевства сложили полномочия и заставили премьер-министра Бориса Джонсона 7 июня покинуть пост лидера правящей Консервативной партии. Он будет временно исполнять обязанности главы правительства, пока в Консервативной партии не будет определяться с новым лидером. Консерваторы потребовали от Джонсона уйти в отставку после пьяного дебошира, который устроил в лондонском заведении Carlton Club его протеже – депутат парламента Кристофер Пинчер. По словам очевидцев, он цеплялся и касался находившихся там мужчин.

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