"Вы еще мучиться со мной будете очень долго": Лукашенко рассказал о своей болезни

Александр Лукашенко в ходе официального заседания рассказал о состоянии своего здоровья и заверил всех участников мероприятия, что "умирать не собирается". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал "Пул Первого", близкий к Лукашенко.

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"Если кто-то думает, что я умирать собрался — успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграмм-каналах. Какой там у меня был аденовирус? Ничего! Лечиться три дня, но поскольку у меня не было возможности лечиться — то надо в Москву, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно ты попер, обнимались на площади с этими девчонками, — заявил Лукашенко, обращаясь к одному из участников заседания. — Поэтому все это накопилось. Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго".

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Напомним, что ранее предметов обсуждения в СМИ стал крайне болезненный вид Лукашенко во время праздничного парада 9 мая в Москве, а также то, что он не смог после парада вместе с Путиным и другими президентами ОДКБ совершить небольшую пешую прогулку. Вместо этого, по данным СМИ, за ним приехала скорая. Впервые после этого Лукашенко появился на публике 15 мая. При этом он также не отличался здоровым видом.

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