Второй саммит мира: в МИД сделали заявление о том, что ждать уже ноябре

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Кравцев Сергей
Предпосылкой второго саммита мира является документ по итогам девяти встреч, посвященных отдельным пунктам мирной формулы. Он будет уже готов в ноябре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Саммит мира. Фото из открытых источников
Представитель внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что подготовка ко второму мирному саммиту продолжается. В частности, в течение августа и октября прошли девять тематических конференций, посвященных отдельным пунктам формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Все эти мероприятия завершились и закончились принятием совместных коммюнике по результатам каждой из этих конференций.
Тихий подчеркнул, что наработанные документы создают прочную основу для завершения работы над общими мирными рамками и общим мирным механизмом. Так, окончательный документ, который планируется завершить в ноябре, будет представлять позицию международного сообщества по справедливому завершению войны на основе целей и принципов Устава ООН.
Спикер МИД подчеркнул, что никому не нужна протокольное мероприятие. Наоборот, всем нужен содержательный саммит и событие, которое действительно может приблизить справедливый мир. И эта работа продолжается.
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