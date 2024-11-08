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Второй саммит мира: в МИД сделали заявление о том, что ждать уже ноябре

В МИДе назвали предпосылку второго саммита мира

сегодня, 09:53
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Кравцев Сергей

Предпосылкой второго саммита мира является документ по итогам девяти встреч, посвященных отдельным пунктам мирной формулы. Он будет уже готов в ноябре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Второй саммит мира: в МИД сделали заявление о том, что ждать уже ноябре

Саммит мира. Фото из открытых источников

Представитель внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что подготовка ко второму мирному саммиту продолжается. В частности, в течение августа и октября прошли девять тематических конференций, посвященных отдельным пунктам формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Все эти мероприятия завершились и закончились принятием совместных коммюнике по результатам каждой из этих конференций.

Тихий подчеркнул, что наработанные документы создают прочную основу для завершения работы над общими мирными рамками и общим мирным механизмом. Так, окончательный документ, который планируется завершить в ноябре, будет представлять позицию международного сообщества по справедливому завершению войны на основе целей и принципов Устава ООН.

"Поэтому мы работаем над этим общим мирным документом. И именно подготовка этого общего мирного механизма является предпосылкой или, как вы знаете, условием проведения успешного второго мирного саммита. Как мы уже неоднократно говорили, мы готовы пригласить представителей России на второй мирный саммит. Когда, опять же будет завершен Совместный мирный план, и мы поймем, что можем организовать успешный саммит", — заявил он.

Спикер МИД подчеркнул, что никому не нужна протокольное мероприятие. Наоборот, всем нужен содержательный саммит и событие, которое действительно может приблизить справедливый мир. И эта работа продолжается.

"Я не буду называть конкретные даты или сроки, потому что это подорвало бы нашу позицию. И опять же мы находимся в процессе, поэтому трудно, знаете, назвать точный конкретный срок проведения второго мирного саммита", — подытожил Тихий.

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