Россия пыталась сорвать саммит по формуле мира в Монреале: в МИД отреагировали

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Кравцев Сергей
Россия пыталась заблокировать международную конференцию в Монреале, которая прошла 30-31 октября. Она была посвящена реализации четвертого пункта украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам конференции в Монреале рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Министр отметил, конференция стала действительно глобальной – начиная от списка участников, которые представляли все континенты, до обсуждаемых на них вопросов и решений.
Участники подробно обсудили контекст и ключевые проблемы возвращения украинских детей, военнопленных и гражданских лиц, сообщил министр.
При этом министр отметил, что РФ пыталась заблокировать проведение мероприятия и "деструктивно действовала в ряде столиц".
Андрей Сибига также рассказал, что Украина уже вызволила из российского плена более 3 тыс. человек в результате 58 обменов. При этом 95% украинских военнопленных подвергались жестоким пыткам.
Министр добавил, что в российском плену находятся около тысячи журналистов, священников и тяжелораненых.
По его мнению, необходимо разработать "механизм по исправлению нынешней международной системы, заставить эту систему работать должным образом, в соответствии с вызовами этой войны".
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