Россия пыталась сорвать саммит по формуле мира в Монреале: в МИД отреагировали

Россия пыталась заблокировать международную конференцию в Монреале, которая прошла 30-31 октября. Она была посвящена реализации четвертого пункта украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам конференции в Монреале рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр отметил, конференция стала действительно глобальной – начиная от списка участников, которые представляли все континенты, до обсуждаемых на них вопросов и решений.

Участники подробно обсудили контекст и ключевые проблемы возвращения украинских детей, военнопленных и гражданских лиц, сообщил министр.

"Я рад, что мы договорились с рядом партнеров о том, как ускорить этот процесс", — заявил украинский топ-дипломат.

При этом министр отметил, что РФ пыталась заблокировать проведение мероприятия и "деструктивно действовала в ряде столиц".

"Россия рассматривает эту тему как большую опасность для себя из-за своей безнаказанности, и этот страх основывается на трагических цифрах и фактах, за которыми стоят тысячи жизней украинцев", — подчеркнул глава МИД.

Андрей Сибига также рассказал, что Украина уже вызволила из российского плена более 3 тыс. человек в результате 58 обменов. При этом 95% украинских военнопленных подвергались жестоким пыткам.

Министр добавил, что в российском плену находятся около тысячи журналистов, священников и тяжелораненых.

По его мнению, необходимо разработать "механизм по исправлению нынешней международной системы, заставить эту систему работать должным образом, в соответствии с вызовами этой войны".

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