Второй год войны в Украине будет еще страшнее: что задумал Путин

Перед годовщиной российского полномасштабного вторжения на украинскую территорию, журналист из США, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман анализирует, каким будет второй год войны и что действительно задумал кремлевский диктатор.

Война в Украине продолжается (фото из открытых источников)

Статья Фридмана опубликована в New York Times .

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Американский публицист уверен, что на первом году войны Соединенным Штатам и их европейским союзникам было нетрудно. Они доставляли вооружение, помощь и разведданные украинским ВСУ, были введены санкции против РФ, а украинская армия воевала.

"Не думаю, что второй год будет таким же легким", – продолжил Фридман и объясняет почему.

Как утверждает известный в США публицист, Путин принял решение удвоить усилия, мобилизовал за последнее полугодие, по-видимому, до полумиллиона россиян.

"По сути, Путин говорит Байдену: я не могу себе позволить проиграть эту войну, и я заплачу любой ценой и понесу любое бремя, чтобы гарантировать, что я выйду с частью Украины, которая сможет оправдать мои потери. А ты, Джо — А как насчет ваших европейских друзей — готовы ли вы заплатить любой ценой и нести любое бремя, чтобы поддерживать свой "либеральный порядок", — отмечает в публикации аналитик из США.

Фридман также описывает общение со специалистом Института Брукингса Робертом Каганом, сказавшим ему: "Любые переговоры, которые оставят российские войска на украинской земле, будут лишь временным перемирием перед новой атакой Путина".

Журналист утверждает, что кремлевский диктатор запустил процесс полной милитаризации российского общества, так же поступал Сталин в годы Второй мировой войны.

"Он делает ставку на долгую игру, поскольку рассчитывает, что США и Запад устанут, столкнувшись с перспективой затяжного конфликта", – убежден американский публицист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У Зеленского заявили, что Россия идет в банк в войне.