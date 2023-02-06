logo

BTC/USD

23076.15

ETH/USD

1650.41

LTC/USD

97.58

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Второй год войны в Украине будет еще страшнее: что задумал Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Второй год войны в Украине будет еще страшнее: что задумал Путин

Путин принял решение удвоить усилия, потому что не может допустить проигрыша

сегодня, 20:20 comments1225
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

 Перед годовщиной российского полномасштабного вторжения на украинскую территорию, журналист из США, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман анализирует, каким  будет второй год войны и что действительно задумал кремлевский диктатор.

Второй год войны в Украине будет еще страшнее: что задумал Путин

Война в Украине продолжается (фото из открытых источников)

Статья Фридмана опубликована в New York Times .


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Американский публицист уверен, что на первом году войны Соединенным Штатам и их европейским союзникам было нетрудно. Они доставляли вооружение, помощь и разведданные  украинским ВСУ, были введены санкции против РФ, а украинская армия воевала.

"Не думаю, что второй год будет таким же легким", – продолжил Фридман и объясняет почему.

Как утверждает известный в США публицист, Путин принял решение удвоить усилия, мобилизовал за последнее полугодие, по-видимому, до полумиллиона россиян.

"По сути, Путин говорит Байдену: я не могу себе позволить проиграть эту войну, и я заплачу любой ценой и понесу любое бремя, чтобы гарантировать, что я выйду с частью Украины, которая сможет оправдать мои потери. А ты, Джо — А как насчет ваших европейских друзей — готовы ли вы заплатить любой ценой и нести любое бремя, чтобы поддерживать свой "либеральный порядок", — отмечает в публикации аналитик из США.

Фридман также описывает общение со специалистом Института Брукингса Робертом Каганом, сказавшим ему: "Любые переговоры, которые оставят российские войска на украинской земле, будут лишь временным перемирием перед новой атакой Путина".

Журналист утверждает, что кремлевский диктатор запустил процесс полной милитаризации российского общества, так же поступал Сталин в годы Второй мировой войны.

"Он делает ставку на долгую игру, поскольку рассчитывает, что США и Запад устанут, столкнувшись с перспективой затяжного конфликта", – убежден американский публицист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У Зеленского заявили, что Россия идет в банк в войне.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2023/02/05/opinion/ukraine-war-putin.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!