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ВСУ постепенно продвигаются на фронте: как оценивает американский генерал Милли наступление украинцев

Украинское контрнаступление было и будет "очень тяжелым сражением - генерал Милли

сегодня, 20:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Украинские военные постепенно идут вперед на фронте, наступая на позиции оккупантов РФ, однако сейчас выводы относительно успешного наступления делать еще рано.

ВСУ постепенно продвигаются на фронте: как оценивает американский генерал Милли наступление украинцев

Генерал Милли заявил о продвижении ВСУ на фронте / (фото из открытых источников)

Так выразился представитель Соединенных Штатов, руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Об этом сообщает ТСН.


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Американский генерал придерживается мнения, что украинское контрнаступление было и будет "очень тяжелым сражением". Опытный военный говорит, что у украинских защитников есть успехи, и они постепенно идут вперед, но окончательную оценку давать еще рано.

Еще представитель Соединенных Штатов убежден, что воины ВСУ, отличаются от российских оккупантов,  ониочень мотивированы и накопили в себе высокий моральный дух. Их мужество и смекалка, отметил американский генерал, поможет им одержать победу.

"Война динамична, она является соревнованием воли, но можно быть уверенными, что готовность украинцев защищать свою землю и свободу, их мужество и мастерство победят", — подытожил Марк Милли.

При этом украинские СМИ сообщали, что военные ВСУ во время наступления продвинулись до 1,5 км в направлении населенного пункта Новопокровка, что в Запорожской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Минобороны сообщило о "мощном сопротивлении врага". Сейчас на Юге и Востоке продолжается украинское наступление, но он встречает мощное сопротивление врага. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По словам Анны Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка — Краснополовка и Бреховка — Ягодное. Здесь Силы обороны, говорит Маляр, добились определенного успеха. По всем направлениям наступления — в частности, на Берднянском и Мариупольском — есть продвижение, около километра на каждом.




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Источник: https://tsn.ua/ato/zsu-prosuvayutsya-na-fronti-ale-ocinki-davati-rano-general-milli-2350990.html
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