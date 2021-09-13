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Встречи Зеленского и Путина не будет: Роман Бессмертный назвал окончательную причину

Время от времени в СМИ и в соцсетях появляются разговоры о том, состоится ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным

сегодня, 07:47
Автор:

Кравцев Сергей

Кремль не согласится пойти на встречу с президентом Украины, потому что в преддверии выборов в Госдуму РФ российская власть не готова идти ни на какие компромиссы и не хочет торговаться, понимая прекрасно, что украинский народ пока что не переломить. Как передает издание "Комментарии", такую мысль в эфире канала "Украина 24" озвучил дипломат, бывший представитель от Украины в ТКГ Роман Бессмертный.

Встречи Зеленского и Путина не будет: Роман Бессмертный назвал окончательную причину

Роман Бессмертный Фото: LIGA.net

Время от времени в СМИ и в соцсетях появляются разговоры о том, состоится ли встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. С одной стороны, украинская сторона настаивает на этой встрече, а Москва со своей колокольни ищет отговорки, чтобы эта встреча не состоялась. Роман Бессмертный считает, что эта встреча не состоится и не потому что ее не хочет президент Зеленский. Кремлю такая встреча просто не нужна. Российскому президенту нужен конфликт и эскалация. При этом нужно вспомнить, что в России приближаются парламентские выборы. Уже доказано не единожды, что Путин никогда перед волеизъявлением или каким-то важным процессом в России не шёл на компромиссы. Он всегда доводил ситуацию к крайнему напряжению.

Роман Бессмертный считает, что сейчас таким аккордом будет Беларусь. На самом деле, отметил дипломат, не всё так происходит, как об этом сообщают СМИ. Никакой полной аннексии и растворения Беларуси в России не произойдёт. Но недавние события с подписанием ряда документов по "союзному государству" — это очередной весомый шаг к вхождению Кремля в Беларусь. 

"Что касается Украины, то наша страна сегодня Путину не по зубах. Кремль не может взять Украину абсолютно никак и не потому что в Украине сильная власть. Просто этого не допустит украинское общество", – отметил дипломат.

Он добавляет, в Кремле это прекрасно понимают, потому что вооруженный народ намного сильней любой власти, сильней даже сильной и профессиональной власти. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MixfxAGeAck
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