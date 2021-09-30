Встреча Зеленского с Путиным: вероятность, риски и последствия

В СМИ появилась информация, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в конце этого года или в начале 2022-го.

Владимир Зеленский и Владимир Путин - коллаж 24 канала

Эксперты для издания "Комментарии" оценили вероятность, необходимость, а также риски данных переговоров.

Если Зеленский окажется с ним один на один, Путин его переиграет, "передавит", обманет

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань отмечает:

"Я много раз говорил, что боюсь всех двухсторонних контактов с Путиным. Если Зеленский окажется с ним один на один, Путин его переиграет, "передавит", обманет. Опасности я вижу, а что мы можем извлечь?"

По словам Алексея Гараня, Россия демонстративно не хочет идти на принципиальные уступки Украине. Более того – продолжает обстрелы на Донбассе.

"Не думаю, что сейчас Путин изменит свою позицию. Он будет ждать формирования новой коалиции в Германии после выборов, прошедших там 26 сентября. И ждать с надеждой, что новая власть ФРГ будет более благоприятной для него", – считает профессор.

Кроме того, по его мнению, Путин будет ждать исхода президентских выборов во Франции, намеченных на весну 2022 года.

"Если Путин и встретится с Зеленским, то лишь, чтобы додавить на какие-то уступки. Потому надежды на встречу с Путиным в данный момент, тем более двустороннюю, я бы не лелеял", – резюмирует Алексей Гарань.

Переговоры между Зеленским и Путиным могли бы сдвинуть с мертвой точки и вопрос урегулирования конфликта на Донбассе

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев не исключает, что встреча Зеленского с Путиным может дать позитивный результат в экономическом ракурсе.

"Если говорить о конце-начале следующего года, могли бы быть какие-то новые договоренности по газу. Учитывая то, что мы встречаем отопительный сезон с наполовину пустыми (или наполовину полными) газовыми хранилищами. Ситуацию, по мнению энергетических экспертов, могут спасти только прямые договоренности и прямые поставки. Но мы, как известно, с агрессором как бы не торгуем, газ у него как бы не покупаем. Однако в сложившихся условиях элементарно рискуем остаться на зиму без газа. А это грозит чрезвычайной ситуацией", – предупреждает политолог.

С политической токи зрения встреча, по его мнению, может быть выгодной Зеленскому – показать активную внешнюю политику. Была поездка в США, встреча с Байденом. Теперь вот, диалог с Путиным.

"Но российская сторона изначально выдвинула такое условие, которое ставит Зеленского в неудобное положение – вопрос Крыма обсуждаться не будет. Принять такие условия, значит поставить себя под критику нашего патриотического лагеря. Не принять – означает, что встреча не состоится, – поясняет Андрей Золотарев. – Впрочем, есть косвенные признаки, что торг касательно повестки дня встречи – возможен".

Переговоры между Зеленским и Путиным могли бы сдвинуть с мертвой точки и вопрос урегулирования конфликта на Донбассе, считает эксперт.

"Правда, российское руководство акцентирует, что украинская сторона не выполнила договоренности, которые были достигнуты в декабре 2019 года (имплементация формулы Штайнмайера). Вследствие этого, мол, нет предмета для нового разговора. Но это – в жесткой постановке вопроса. Формулировки могут смягчиться, – отмечает Андрей Золотарев. – И некоторые спикеры Российской Федерации вероятность такой встречи допускают".

Ранее эксперты подвели итоги встречи Путина с Эрдоганом.

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