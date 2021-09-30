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У Зеленского оценили вероятность встречи с Путиным

В Кремле не хотят поднимать темы оккупированного Крыма и Донбасса

сегодня, 12:08
Автор:

Елизавета Черных

Переговоры глав государств Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут состояться в конце текущего года. Не исключен вариант и того, что встречать состоится в начале 2022 года. Об этом изданию РБК-Украину сообщил проинформированный источник в окружении украинского лидера. 

У Зеленского оценили вероятность встречи с Путиным

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Отмечается, что власть Российской Федерации не хочет поднимать темы оккупированного Крыма и Донбасса во время переговоров президентов. Однако в Офисе Зеленского все равно считают, что разговор вероятен по всем темам, поскольку в Кремле уже "торгуются" о повестке. 

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", — рассказал изданию источник. 

Напомним, что по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, официальный Киев готов участвовать во всех возможных форматах переговоров с Россией. Важна только одна ключевая деталь – на переговорах должна обсуждаться тема о прекращении войны на Донбассе. Главный украинский дипломат отметил, мир любой ценой – это не то, что нужно Украине.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 29 сентября переговоры в Сочи. И хотя официальные релизы известны, но они раскрывают далеко не всё. Эксперты подвели итоги переговоров и рассказали, что можно сказать о нынешних российско-турецких отношениях, а также, какую роль в этом играет украинский вопрос. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskogo-otsenili-sostoyatsya-vstrecha-1632986320.html
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