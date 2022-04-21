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Встреча Шмыгаля с министром финансов США: о чем договорились

Шмигаль на встрече обсудил наполнение фонда U24RecoveryFund

сегодня, 20:17
Автор:

Лиля Воробьева
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего визита в США встретился с министром финансов Джанет Еллен. Главные темы визита – это оружие, финансы и санкции против россии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Дениса Шмыгаля в соцсети.
Глава украинского правительства отметил, что с министром финансов США Джанет Еллен они обсудили вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления против России.
"Апрель будет тяжелым месяцем для украинского бюджета, поэтому мы нуждаемся в поддержке от наших союзников уже сейчас. 500 млн долларов для украинского бюджета, которые выделяют США, безусловно станут весомой поддержкой. Мы обсудили вопрос наполнения созданного нашим правительством U24RecoveryFund. Это тот Фонд, который поможет аккумулировать средства, чтобы продолжать финансировать украинскую армию, все социальные обязательства, восстановление экономики и инфраструктуры.Второй ключевой вопрос — это санкции против россии, нефтяное эмбарго и остановка российской банковской системы.  Российские банки ищут способы обойти санкционные политики, а потому мы договорились совместно закрывать любые лазейки для них. Российская банковская система должна быть отрезана от мира", — отметил Денис Шмигаль.
Напомним, что "Комментарии" информировали о выступлении Байдена о войне в Украине . 21 апреля Джо Байден выступил с речью о поддержке Украины и рассказал, какую помощь еще предоставят США. Президент штатов подчеркнул, что Путин надеется, что единство Запада будет нарушено, однако союзники будут и дальше стоять на защите украинского народа, ведь это их ответственность.

Встреча Шмыгаля с министром финансов США: о чем договорились

Глава правительства рассказал о своем визите в США (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=533752431648202&set=pcb.533753318314780
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