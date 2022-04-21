Встреча Шмыгаля с министром финансов США: о чем договорились

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своего визита в США встретился с министром финансов Джанет Еллен. Главные темы визита – это оружие, финансы и санкции против россии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Дениса Шмыгаля в соцсети.

Глава украинского правительства отметил, что с министром финансов США Джанет Еллен они обсудили вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления против России.