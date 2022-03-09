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Встреча Кулебы с Лавровым: какие ожидания Украины от переговоров с российским министром

Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи с Лавровым

сегодня, 14:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при содействии турецкого коллеги отправляется на встречу с российским министром Сергеем Лавровым. О своих ожиданиях и деталях по переговорам дипломат рассказал во время прямого эфира в Facebook. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на УНН.

Встреча Кулебы с Лавровым: какие ожидания Украины от переговоров с российским министром

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанны, я не возлагаю на них завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму”, — отметил Кулеба.

По словам Кулебы, украинская сторона в переговорах преследует цель обсуждения прекращения огня, освобождения территории и решения гуманитарных вопросов.

"Благодаря действиям сил обороны Украины, благодаря их героизму, благодаря незыблемости позиций президента, благодаря нашим общим, скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России я еду на эти переговоры с сильной позицией", — подчеркнул министр.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в городе Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1967209-kuleba-rozpoviv-pro-ochikuvannya-vid-zustrichi-z-lavrovim
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