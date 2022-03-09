Встреча Кулебы с Лавровым: какие ожидания Украины от переговоров с российским министром

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Карина Ожерельева
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба при содействии турецкого коллеги отправляется на встречу с российским министром Сергеем Лавровым. О своих ожиданиях и деталях по переговорам дипломат рассказал во время прямого эфира в Facebook. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на УНН.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
По словам Кулебы, украинская сторона в переговорах преследует цель обсуждения прекращения огня, освобождения территории и решения гуманитарных вопросов.
Как сообщали ранее "Комментарии", в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в городе Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.
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