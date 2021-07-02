Встреча Байдена и Меркель: чего ожидать Украине

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Вечканова Елена
15 июля в Вашингтоне должна состояться встреча американского президента Джозефа Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди прочих вопросов для обсуждения, вероятно, будет подниматься и тема Украины, в особенности войны на Донбассе. Такая информация стала известна благодаря немецкому послу в Украине Анке Фельдгузен. "Комментарии" спросили у экспертов, чего ждать от этого визита, в том числе и в разрезе "украинского кейса".
Меркель встретится с Байденом в Вашингтоне 15 июля. Фото: Getty Images
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий, победивший в голосовании "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" в 2020 и 2021 годах, уверен, что Меркель и Байденом точно будет обсуждаться тема "Северного потока-2", бьющего по Украине и не особо удобного для США.
Голобуцкий акцентирует, что это, скорее всего,
будет последний визит Меркель в США в статусе канцлера. И определенная попытка
в случае не самой вероятной победы ее партии ХДС на осенних выборах, создать преемственность
политики, в том числе по украинскому вопросу.
По его мнению, новые форматы переговоров по
российско-украинскому конфликту без согласия РФ утвердить будет сложно.
Политический
эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова не
исключает, что Меркель летит к Байдену договаривать то, что не договорил Путин
во время встречи с американским президентом 16 июня.
По
ее мнению, есть все основания предполагать, что в некоторых вопросах Меркель на
переговорах будет отстаивать позицию Кремля, в том числе в ракурсе украинского
кейса (то же решение конфликта на Донбассе по российскому сценарию).
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Меркель выступила за возобновление прямых диалогов с путинской Россией. Что привело канцлера к такому решению, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, каким важным для Украины заявлением отличилась Ангела Меркель, говоря о транзите газа.
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