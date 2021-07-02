Встреча Байдена и Меркель: чего ожидать Украине

15 июля в Вашингтоне должна состояться встреча американского президента Джозефа Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди прочих вопросов для обсуждения, вероятно, будет подниматься и тема Украины, в особенности войны на Донбассе. Такая информация стала известна благодаря немецкому послу в Украине Анке Фельдгузен. "Комментарии" спросили у экспертов, чего ждать от этого визита, в том числе и в разрезе "украинского кейса".

Меркель встретится с Байденом в Вашингтоне 15 июля. Фото: Getty Images

"Германия, как лидер ЕС, хочет любым способом избавиться от российско-украинского конфликта"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий, победивший в голосовании "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" в 2020 и 2021 годах, уверен, что Меркель и Байденом точно будет обсуждаться тема "Северного потока-2", бьющего по Украине и не особо удобного для США.

"Возможно, стороны обсудят гарантии транзита через Украину российского газа. И компенсации, если будут большие потери", — прогнозирует эксперт.

Голобуцкий акцентирует, что это, скорее всего, будет последний визит Меркель в США в статусе канцлера. И определенная попытка в случае не самой вероятной победы ее партии ХДС на осенних выборах, создать преемственность политики, в том числе по украинскому вопросу.

"Крупнейшей экономике мира (США) и наибольшей в Европе (Германия) есть о чем говорить помимо Украины. Но в нашем ракурсе, кроме темы СП-2, затронут, думаю, Минские соглашения, а также способы давления на РФ. Американцы на июньской встрече с Путиным дали определенные сроки Кремлю на, скажем так, исправление поведения. Но никто не знает, что будет, если Россия не станет соблюдать "красные линии", которые закулисно были очерчены Байденом. При этом не США, а ЕС, включая Германию, соседствует с РФ и в определенной мере зависит от нее", — отмечает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, новые форматы переговоров по российско-украинскому конфликту без согласия РФ утвердить будет сложно.

"Возможно, Байден поставил условие, что если РФ хочет полноценно вернуться в мировую политику, ей нужно менять подход к Украине и не только. Но доподлинно мы этого не знаем, — подчеркивает политтехнолог. — Понятно, что Германия, как лидер ЕС, хочет любым способом избавиться от общеевропейской проблемы, которой является российско-украинский конфликт. При этом они согласны отложить Крым в долгий ящик (проблема десятилетий), а по Донбассу всё решить так, как хотелось бы РФ, с ее трактовкой Минских соглашений. Но американцы стоят на нашей позиции, понимая, что такого делать нельзя, что это — конец украинской государственности. Посмотрим, что будет по итогу".

В некоторых моментах Меркель может отстаивать позицию Кремля

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова не исключает, что Меркель летит к Байдену договаривать то, что не договорил Путин во время встречи с американским президентом 16 июня.

"У США и Германии, на самом деле, много интересных тем для разговора. Это и недавний скандал со шпионажем, и вопросы климата. Однозначно будут обсуждать "Северный поток-2". Американская сторона не раз заявляла, что очень хотят оговорить эту тему, так как считает СП-2 экономическим оружием Кремля, которое поставит Европу в ещё большую зависимость от России", — подчеркивает Татьяна Лупова.

По ее мнению, есть все основания предполагать, что в некоторых вопросах Меркель на переговорах будет отстаивать позицию Кремля, в том числе в ракурсе украинского кейса (то же решение конфликта на Донбассе по российскому сценарию).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Меркель выступила за возобновление прямых диалогов с путинской Россией. Что привело канцлера к такому решению, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, каким важным для Украины заявлением отличилась Ангела Меркель, говоря о транзите газа.

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