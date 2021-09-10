ВСК создали для черного пиара: эксперт прокомментировал результаты расследования скандала вокруг "вагнеривцив"

Временную следственную комиссию создали не для того, чтобы расследовать дело, а для черного пиара против Петра Порошенко. Такое мнение высказал порталу "Комментарии" политический эксперт Павел Нусс.

Скандал вокруг "вагнеривцов" до сих пор не утихает (фото из открытых источников)

По его мнению, пользы от работы ВСК не было.

"После многомесячного сопротивления власти согласились создать ВСК, но создали не по" вагнеривцях ", а для черного пиара против Порошенко. Только что Безуглая это буквально подтвердила тем, что трижды сказала о том, что такие спецоперации Петр Алексеевич санкционировать не мог, назвав его лжецом ", — заявил он

Он заявил, что все, о чем сейчас вещает Безуглая — никому непонятная вода и чушь.

"Итак — расследование слито. И никаких предателей в ОП нет, и слива спецоперации не было, и, вообще, во всем виноват коронавирус и политический кризис в Белоруси. Я уверен, что все соответствующие документы, подтверждающие санкционирование операции П.Порошенко, документы, которые могли бы привлечь к ответственности государственных преступников, сливших эту спецоперацию — уничтожены.ТСК отказалась от показаний самого Порошенко, отказалась от показаний непосредственных участников кампании по задержанию террористов. Та же власть продемонстрировала, что слив был и такие сливы будут дальше ", — подчеркнул он.

Политолог заявил, что слив этой спецоперации, в которой были задействованы и спецслужбы США, — преступление, потому что те люди, которые это сделали, фактически отдали исполнителей и свидетелей преступлений сбивания боинга МН-17 и транспортника Ил-76.

"Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Украина и наши спецслужбы отныне становятся токсичными для наших союзных разведслужб", — подытожил эксперт.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что вышел сюжет CNN о "деле вагнеривцив"

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