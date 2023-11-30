"Все забыли об Украине": Зеленский рассказал, почему не удалось контрнаступление

Вспыхнувшая в Израиле война стала причиной того, что Запад переключил все свое внимание на Ближний Восток, забыв об Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Nikkei, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский объяснил, почему ВСУ сложно наступать. Фото из открытых источников. Фото из открытых источников

Президент заявил, что из-за событий на Ближнем Востоке союзники забыли об Украине, чего и добивалась РФ.

"Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке. Я считаю, что именно этого пыталась добиться Россия. Мне досадно констатировать, что они добились желаемого результата", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также назвал главные причины, почему летнее контрнаступление Вооруженных сил не достигло желаемого результата. По его словам, украинским военным очень сложно отвоевывать территории, которые укреплены несколькими линиями обороны.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что переговоры с Кремлем возможны только тогда, когда россияне выйдут со всех оккупированных территорий, поскольку Украина не может признать свои земли российскими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский считает, что оккупированный россиянами Крым, скорее всего, будет легче освободить, чем Донбасс. Речь идет не только о деоккупации территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину. По его мнению, вернуть жителей оккупированного Донбасса ментально будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия. Кроме того, много сепаратизма, часть людей прошла войну.

Также "Комментарии" писали, что, по оценкам издания The Economist, с момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения.

