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Все понимают, что плывут на "Титанике": какова вероятность заговора элит в России

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что президента России Владимира Путина рано или поздно убьет собственное окружение.

сегодня, 16:55
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Автор:

Давиденко Евгения

Такое мнение высказал Зеленский в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова. При этом он не стал прогнозировать, когда это может произойти. "Комментарии" попросили политических экспертов прокомментировать возможность такого развития событий в Кремле.

Все понимают, что плывут на "Титанике": какова вероятность заговора элит в России

Фото: https://www.gettyimages.com

По мнению политолога Андрея Окары, сговор элит в Российской Федерации вероятен.


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“С одной стороны [в этой среде] есть понимание, что все они сейчас на одном корабле, но с другой, что этот корабль называется “Титаник”. Они, как рабы на галере, прикованы. Они все заложники этой ситуации”, – говорит он.

Однако, продолжил Окара, элита РФ сейчас не способна совершать действия, которые могут привести к мятежу против Путина.

“Путин хорошо знает русскую историю, в том числе историю Павла I, умершего в результате мятежа. Так что его охрана построена очень эффективно. Думаю, на всю мировую историю не было правителя, которого охраняли бы так, как Путина”, — отметил политолог.

Если мятеж и будет, то вряд ли он будет успешным, говорит Окара. По его словам, Путин занимается политическим самосохранением, однако планам переизбраться на новый срок могут помешать ВСУ.

“Есть очень много факторов для сохранения Путина в роли президента и его политического режима… Ничего однозначного невозможно предсказать. Но я вижу очень много факторов его выживания, которые могут быть задействованы для того, чтобы он остался президентом и чтобы его режим сохранился”, — заключает собеседник издания.

Его коллега политолог Александр Палий уверен: убийство российского президента в результате сговора окружения "достаточно вероятно".

“Потому что он их ведет к персональному краху, – объясняет Палий. — Это может быть решение на уровне полковника, лейтенанта, управляемого кем-то из окружения Путина. То есть все может очень банально произойти”.



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