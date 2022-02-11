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Все настроены на результат: принесли ли "нормандские переговоры" в Берлине прорыв

Россия и Украина утверждают, что переговоры в Берлине не принесли прорыва

сегодня, 11:29
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия и Украина заявили, что им не удалось добиться ни одного прорыва за день переговоров с французскими и немецкими чиновниками, направленными на прекращение восьмилетнего конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters.

Все настроены на результат: принесли ли "нормандские переговоры" в Берлине прорыв

Андрей Ермак - фото из открытых источников

Отсутствие прогресса стало неудачей для усилий по разряжению более широкого кризиса в Украине, в котором Россия собрала более 100 000 солдат у границ Украины.

Посланник России Дмитрий Козак на брифинге в четверг, 10 февраля, после переговоров в Берлине заявил, что не удалось примирить разные интерпретации соглашения 2015 года России и Украины, направленного на прекращение боевых действий между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами.

"Нам не удалось это преодолеть", – сказал Козак.

Посланник Украины Андрей Ермак заявил, что прорыва не было, но обе стороны согласились продолжить переговоры.

"Надеюсь, что очень скоро мы снова встретимся и продолжим эти переговоры. Все настроены на результат", — сказал Ермак.

В феврале 2015 года в Минске представители России, Украины, ОБСЕ подписали соглашение по 13 пунктам, которое также поддержали лидеры Франции и Германии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 10 февраля, обвинил Украину в попытке переписать соглашение и выбрать только наиболее выгодные для него элементы.

Украина заявляет, что отдана соглашению.

"Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Сегодня все подтвердили, что у нас есть Минские договоренности, и их нужно выполнять", — сказал Ермак.

Владимир Зеленский предложил прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, что Кремль пока отвергал.

Россия отрицает планы вторжения в Украину, но говорит, что хочет ввести "красные линии", чтобы убедиться, что Украина не присоединится к НАТО и чтобы Альянс не создавал там баз и ракет.

Как сообщали ранее "Комментарии", Ермак рассказал, с какими задачами он отправился в Берлин на встречу в Нормандском формате.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-ukraine-say-berlin-talks-fail-yield-breakthrough-2022-02-11/
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