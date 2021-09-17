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Все карты в руках у Байдена: Климкин рассказал, что должен делать Киев после запуска «Северного потока-2»

Климкин уверен, что власти в Украине нужно провести переговоры с ЕС и США, на которых предложить, чтобы Украина была отнесена в особенную категорию

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей

Экс-глава МИД Украины уверен, что Украина оказалась в "геополитической мясорубке" из-за запуска "Северного потока-2". Но ситуация не безвыходная и решение, как в этой непростой ситуации выйти победителем – есть. Как информирует издание "Комментарии", об этом экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Все карты в руках у Байдена: Климкин рассказал, что должен делать Киев после запуска «Северного потока-2»

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Павел Климкин уверен, что власти в Украине нужно провести переговоры с ЕС и США, на которых предложить, чтобы Украина была отнесена в особенную категорию. 

Дипломат считает, что немало экспертов считают, что Вашингтон согласился на запуск "Северного потока-2", потому что таким способом попытался наладить отношения с Германией, сделать ей подачку. На самом деле это заблуждение. Павел Климкин уверен, что Джо Байден принял решение по "Северному потоку-2" в контексте Китая и противостояния с ним. При этом американский лидер сделал важный акцент на том, что несмотря на запуск нового газопровода транзит черед территорию Украины должен сохраняться. Это "красная линия", переступать которую никто не имеет права. Такие гарантии от Белого Дома очень важны для Украины.

"Поэтому нам нужно договариваться с США и Еврокомиссией, чтобы нас внесли в особую категорию в случае энергетической опасности", – высказался Климкин.

Экс-министр уверен, что Украине обязательно нужно воспользоваться тем, что в украино-американских отношениях наступило просветление и есть нормальный диалог. Это нужно использовать для государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Климкин высказал уверенность, что Путин может рассматривать вариант присоединения ОРДЛО к союзному государству.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wT18zvXQ-Ko
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