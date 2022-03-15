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Время депутинизации: Россию исключат из Совета Европы

Исключение Российской Федерации поддержало 216 представителей парламентов

15 марта 2022, 23:33
Автор:

Лиля Воробьева
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Россию исключат из Совета Европы. Представители ПАСЕ уже приняли по этому поводу единогласное решение. Об этом информирует руководитель украинского МИД  Дмитрий Кулеба в Twitter.

Время депутинизации: Россию исключат из Совета Европы

В Украине приветствуют такое решение (фото из открытых источников)

Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такое решение об исключении Российской Федерации поддержало 216 представителей парламентов.

Кулеба отметил, что именно так представителям ПАСЕ нужно поступить еще в 2014 году. По его словам, это представители той же Ассамблеи, которая недавно голосовала за возвращение сюда РФ.

"Теперь пора для депутинизации. Окончательное решение по Комитету министров",- резюмировал глава украинского МИД.

В Украине уже отреагировали на это решение. В частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что России не место в организации, которая занимается правами человека.

"Решение принято единогласно – за проголосовало 216, против ни одного голоса, воздержались 3. Финальное решение вынесет Комитет Министров Совета Европы 17 марта. Россия – страна-террорист, ей не место в организации, которая занимается правами человека. Ей не место в принципе ни где в мире. Железный занавес и полная изоляция – то, что ждет Россию в ближайшем будущем",- отметил политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована в заключении оборонного союза. Украина заинтересована в том, чтобы заключить новый оборонный союз с одной из стран, имеющих сегодня ядерное оружие. Такой страной сегодня может быть Великобритания. Алексей Данилов отметил, что после окончания Второй мировой войны было создано множество организаций, по сути, потерявших свою эффективность и свое настоящее назначение.

 


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503827884825366530?cxt=HHwWhMC-5cvf1d4pAAAA
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