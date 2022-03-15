Время депутинизации: Россию исключат из Совета Европы

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Лиля Воробьева
Россию исключат из Совета Европы. Представители ПАСЕ уже приняли по этому поводу единогласное решение. Об этом информирует руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
В Украине приветствуют такое решение (фото из открытых источников)
Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такое решение об исключении Российской Федерации поддержало 216 представителей парламентов.
Кулеба отметил, что именно так представителям ПАСЕ нужно поступить еще в 2014 году. По его словам, это представители той же Ассамблеи, которая недавно голосовала за возвращение сюда РФ.
"Теперь пора для депутинизации. Окончательное решение по Комитету министров",- резюмировал глава украинского МИД.
В Украине уже отреагировали на это решение. В частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что России не место в организации, которая занимается правами человека.
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