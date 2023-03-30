Впервые с советских времен: в России арестовали американского журналиста

Журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича арестовали на два месяца за "шпионаж против РФ". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Он был арестован после посещения Нижнего Тагила.

Родина арештованого Евана Гершковича походить з Радянського Союзу

ФСБ РФ обвиняет Гершковича в том, что он "по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну". Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста на два месяца без права внесения залога. Журналист был задержан в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений", говорят в ФСБ.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике". Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Гершкович якобы занимался шпионажем и был пойман с поличным. Но добавил, что корпункт американского издания продолжит работу.

The Wall Street Journal отвергает обвинения в адрес своего задержанного в России корреспондента и требует его немедленного освобождения.

Как предполагают в российской блогосфере, арест журналиста является попыткой российских спецслужб сформировать так называемый обменный фонд. В дальнейшем его могут обменять на кого-то из российских агентов, арестованных США. Кроме российских шпионов, Россия может попросить об обмене на других лиц, в которых заинтересована РФ.

Гершкович стал первым американским журналистом, арестованным в России за шпионаж со времен холодной войны: в 1986 году в СССР был задержан журналист US News and World Report Ник Данилофф, позднее обменянный на советского гражданина, который был арестован в Нью-Йорке за шпионаж.

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