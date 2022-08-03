Возвращение Крыма военным путем: Шредер отреагировал на заявление Зеленского

По словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, война в Украине — "ошибка российского правительства", при этом он отметил, чтобы урегулировать это, нужно, чтобы обе стороны пошли на уступки. Об этом известный экс-чиновник рассказал в интервью Stern и RTL/ntv.

Эксканцлер Германии Герхард Шрёдер (фото из открытых источников)

"Если вы посмотрите на действительно актуальные проблемы, они решаемы. Во-первых, Крым: идея о том, что президент Украины Зеленский забирает Крым военным путем, абсурдна", — подчеркнул Шредер, добавив, что кроме татар, которых здесь меньше, эта территория является якобы русской.

По его словам, кто будет серьезно верить, что глава Кремля может когда-нибудь снова отказаться от Крымского полуострова.

Поэтому Шредер ответил, чтобы решить крымский вопрос, нужно время, "возможно, не 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении".

Относительно завершения войны. Как считает экс-канцлер Германии, главный вопрос здесь, есть ли желание завершать этот конфликт.

"Тогда должны быть уступки с обеих сторон. И было бы большим заблуждением унижать возможные уступки Украины как "продиктованный Россией мир", — ответил немецкий политик, но не указал в своем ответе, какими могут быть уступки с российской стороны.

Также политик подытожил, что варианты, которые он очертил, были бы одним из способов, чтобы остановить конфликт. При этом невозможно реализовать это частному лицу, когда есть та или иная возможность поделиться собственными мыслями на это с людьми, причастными к этому. "Вот почему я считаю хорошим, что президент Турции Эрдоган пытался быть посредником. Но без одобрения Вашингтона это не сработает", – резюмировал Шредер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского подтвердили, что Украина нанесла успешный удар по Крыму.

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